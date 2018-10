Internationaal bezoek aan Uithoorn en van Rijn Roses

Uithoorn – Dinsdag 9 oktober brachten burgemeester Brett Lee en citymanager Mike Webb uit Davis, Californië een werkbezoek aan de gemeente Uithoorn. Zij werden hierbij welkom geheten door burgemeester Heiliegers en wethouder Hazen. Doel van het werkbezoek was met name de uitwisseling van kennis. Een bijkomend voordeel was de mogelijkheid van de gemeente om haar vooraanstaande positie op het gebied van glastuinbouw in Nederland internationaal meer onder de aandacht te brengen.

Davis, Californië

Davis -een stad met ongeveer 60.000 inwoners- dankt haar naam aan een lokale boer. Van oudsher levert de stad daarom een grote bijdrage aan het landbouwbeleid in de staat Californië en ver daarbuiten. Niet geheel toevallig huisvest Davis tevens de grootste universiteit in de staat op het gebied van landbouw. Net als in de gemeente Uithoorn kent Davis daarnaast veel glastuinbouw. Reden voor de burgemeester en de citymanager om hun werkbezoek aan Nederland -op uitnodiging van ondernemersorganisatie FME Agrifood- compleet te maken met een werkbezoek aan Uithoorn.

Greenport Aalsmeer

Na de ontvangst op het gemeentehuis hield Sander van Voorn (Stafbureau Greenport) een presentatie over Greenport Aalsmeer. Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten en bundelt de kennis en kunde van vele partijen om de internationale handelspositie van de regio te versterken. De gemeente Uithoorn is één van de leden van Greenport Aalsmeer. Tijdens de presentatie kwam het belang van de sector voor de regio aan de orde. Naast het aanzienlijke financiële belang – de sector vertegenwoordigt een waarde van 4,5 miljard en biedt

(in-)direct werk aan 50.000 werknemers-, is er ook een grote economische spin-off naar andere sectoren. Naast het economische belang focust Greenport Aalsmeer ook sterk op onderwerpen als innovatie, onderwijs, bereikbaarheid van de regio en duurzaamheid. Men werkt bijvoorbeeld hard aan het imago van de sector om deze aantrekkelijker te maken voor jongeren om in te werken. Daarbij heeft men de uitdaging dit imago om te buigen van vroeg opstaan, op je knieën werken en weinig verdienen naar een sector die de blik richt op een uitdagende toekomst waarin technologische ontwikkelingen een grote rol spelen.