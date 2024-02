Inspirerende avond NOA over AI technologie

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 30 januari organiseerde Nieuw Ondernemend Aalsmeer ‘het AI event voor ondernemers’ in The Beach. Meer dan 60 ondernemers waren aanwezig om hun bedrijf een boost te geven door nu écht met IA aan de slag te gaan.

De avond werd geleid door Jan Scheele. Een vroege digitale ondernemer die zich als CEO, schrijver, blogger en spreker in digitale ontwikkelingen heeft gespecialiseerd. In Jip & Janneke taal legde hij uit hoe de AI technologie werkt en gaf diverse voorbeelden hoe ondernemers de technologie nu al in hun bedrijf toepassen en welke voordelen hen dat oplevert. In zijn keynote behandelde Jan Scheele vervolgens de belangrijkste elementen van AI, zoals het geven van de juiste ‘prompts’ (instructies of vragen om met AI het gewenste resultaat te krijgen), de verschillende tools om het resultaat te verbeteren of verfijnen, de verschillende mogelijkheden om AI in een onderneming toe te passen (van brainstormen tot automatisering van de klantenservice) en voorbeelden van tools om specifieke AI te genereren (het creëren van teksten, het maken van notulen, het genereren van foto’s, etc.).

Aalsmeerse ondernemers en AI

Aansluitend kwamen ondernemers aan het woord. Bob IJpelaar van Van Vliet Containers en NEWWEN gaf aan razend enthousiast te zijn over AI. Zijn bedrijf maakt hiermee bijvoorbeeld technische tekeningen en bespaart op extern juridisch advies door AI brieven en contracten te laten beoordelen. Zelf heeft hij recentelijk veel tijd bespaard toen een mogelijke opdrachtgever om een kort en krachtig verhaal over zijn bedrijf vroeg. Hij zette wat steekwoorden op papier en vroeg AI om een vlammend betoog. Het resultaat kwam zo snel en was zo goed dat collega’s perplex stonden en het bedrijf dat om het verhaal had gevraagd daadwerkelijk met hen in zee is gegaan.

Lisianne Coors van Loogman Groep vertelde de aanwezigen hoe bij hen de klantenservice via AI wordt aangestuurd. En dat zij AI gebruiken om de piek- en dalmomenten te bepalen, zodat altijd de juiste capaciteit kan worden ingezet.

Enthousiaste reacties

Tijdens de borrel gingen de ondernemers met elkaar in gesprek. De deelnemers waren alom enthousiast over het event en hetgeen zij daarvan hadden opgestoken. Eén ondernemer zei: “Als ik over een jaar volop met AI in de weer ben, weet ik: het begon hier, tijdens dit event.’’ En diverse andere ondernemers gaven aan ‘écht veel van Jan Scheele en de Aalsmeerse ondernemers te hebben opgestoken en dat zij vol enthousiasme met AI aan de slag gaan.

Oók geïnteresseerd?

Wil jij als ondernemer óók aan de slag met AI, maar was je niet in de gelegenheid om het AI-event op 30 januari bij te wonen? Later dit jaar organiseert NOA het vervolg op dit event. Met algemene informatie over AI én verdiepende masterclasses om de diverse mogelijkheden van AI in de praktijk te brengen. Wil je van dit AI evenement op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een mail naar: redactie@nieuwondernemendaalsmeer.nl.