Insectenhotel door brand verwoest

Aalsmeer – In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 mei is het insectenhotel op het Stokkeland vernield. Door brand is het huis voor insecten compleet verwoest. Rond kwart voor twee in de nacht kreeg de brandweer een melding te gaan naar een brandje in het Centrum. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat het hotel, dat uit veel (droog) hout bestaat, volledig in as werd gelegd.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet geheel duidelijk. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten. Daarom bij deze een oproep voor getuigen, die meer informatie kunnen geven met betrekking tot de brand. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Respectloos

De reacties van inwoners op deze zinloze vernieling liegen er niet om. De meesten zijn behoorlijk boos en vragen zich af wie nou zoiets moois kapot maakt. “Respectloos, triest en walgelijk”, wordt gezegd. En: “Waarom doen mensen zoiets, we hebben de insecten juist zo hard nodig!” Dat het insectenhuis in brand is gestoken, staat voor het merendeel van de inwoners vast. “Er zal geen kortsluiting zijn ontstaan in het insectenhotel. Stelletje etters, wat daar nou de lol van is, zal ik nooit begrijpen. Moeten ze eens doen met hun spullen”, aldus een boze reactie.

Onderzoek

Een getuige heeft de politie gemeld rond kwart voor twaalf woensdagavond een groep jongeren met brommers te hebben gezien op het Stokkeland. Een groepje van zes tot acht jongens en meiden. Er brandde toen echter nog niets. Of zij iets met de vernieling te maken hebben, is niet bekend. Het onderzoek naar de dader(s) is in volle gang.

De meeste inwoners zeggen verder te hopen dat het initiatief genomen wordt voor een nieuw insectenhotel.