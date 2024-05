Insecten in beeld in de Historische Tuin

Aalsmeer – Bessenschildwants, goudwesp, weidebeekjuffer, koninginnenpage… in de Historische Tuin kom je deze beestjes momenteel allemaal tegen. Het museum in Aalsmeer houdt deze maanden een tentoonstelling met grote foto’s van fascinerende insecten. Ook kunnen bezoekers meedoen aan een fotowedstrijd.

Plant & Insect is in 2024 het jaarthema van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Museum Historische Tuin Aalsmeer speelt hierop in met een fototentoonstelling. Op twintig afbeeldingen wordt getoond hoe gevarieerd, fraai en soms verbazingwekkend de insectenwereld is. De foto’s zijn gemaakt door fotografen van de natuurwerkgroep van Fotoclub Perspektief uit Houten. Van de steenrode heidelibel tot de blauwe breedscheenjuffer, de fotografen zijn erin geslaagd deze kleine beestjes in de natuur prachtig vast te leggen. De foto’s zijn verspreid over de Tuin, binnen en buiten, te vinden.

Fotowedstrijd

Het museum nodigt bezoekers en belangstellenden uit om ook zelf aan de slag te gaan. Tot 1 juli is het mogelijk om mee te doen aan een fotowedstrijd met het thema insecten. Ga naar buiten, maak een mooie foto van een bijzonder insect en stuur hem in! Er zijn leuke prijzen te winnen, waaronder een grote afdruk van je eigen foto en de mogelijkheid om deze te exposeren. Alle voorwaarden staan op: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/beleef/fotowedstrijd/.

De fototentoonstelling over insecten is tot 1 augustus in het museum te bekijken. De Historische Tuin bevindt zich aan het Praamplein in Aalsmeer. Entree: 6,50 euro of gratis met museumkaart. Meer informatie: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/.

Foto: Vlieg op bloem – Eric Jobse (aangeleverd)