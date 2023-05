Inschrijving voor Tour de Kwakel geopend

De Kwakel – De Tour de France start dit jaar in het onherbergzame Noorden van Spanje. De Tour de Kwakel vindt dit jaar weer plaats in Dorpshuis de Quakel, gelegen in het onherbergzame centrum van De Kwakel. Het zal voor de deelnemers van Tour de Kwakel dit jaar een hele opgave worden hun ‘gouden lappen’ in te leveren. De komende maanden zal er hard worden gewerkt het dorpscentrum een nieuw aangezicht te geven, wat de bereikbaarheid van het Dorpshuis beperkt. Toch roept de Tourdirectie een ieder op zich weer aan te melden voor het Tourspel.

Het nieuwe bestuurslid Jim Voorn heeft de oplossing voor elke (quiz)vraagstuk immers altijd paraat. Jim neemt vanaf dit jaar de plaats van Jan van Alen in het bestuur in. Jan bij deze bedankt voor je jarenlange inzet voor de Tour de Kwakel! De loting voor je ploeg zal dit jaar wat minder gunstig voor je uitpakken, maar daar lach jij om. Op de foto overigens 4 van 5 deelnemers uit de winnende ploeg van vorig jaar. Wil jij dit jaar ook met een gekleurde trui of pet door het dorp lopen? Hou je van wielrennen, de Tour de France en/of gezelligheid? Geef je dan zo snel mogelijk op voor de Tour de Kwakel 2023!

Tot 15 mei hebben de deelnemers van vorig jaar de tijd zich weer te verzekeren van deelname. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden tot 1 juni. De bestaande deelnemers worden aangevuld met personen van de reservelijst tot een maximum van 100 deelnemers.

Opgeven voor de Tour de Kwakel kan via Whatsapp, Facebook, Twitter, e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of telefonisch (06-37322476). Schroom ook niet via deze kanalen contact op te nemen met vragen over het spel. De Tourdirectie rekent op een sportieve maand Tourplezier in juli.