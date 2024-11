Inschrijving geopend voor het Meerlandenfonds

Rijsenhout – De inschrijving voor een nieuwe editie van het Meerlandenfonds is geopend. Verenigingen en stichtingen kunnen zich van 15 november tot 15 december inschrijven voor een donatie uit het Meerlandenfonds. Deze editie heeft Meerlanden weer een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om (sport)verenigingen en goede doelen te ondersteunen. De clubs, die in het verzorgingsgebied van Meerlanden* gevestigd moeten zijn, kunnen een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/fonds.

“Vrijwilligers maken het verschil in onze lokale samenleving! Met hun energie en toewijding dragen zij bij aan een mooiere, betere en leukere regio,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Hun inzet sluit prachtig aan bij onze missie, ‘Samen Slimmer Circulair’, waarin we samen met gemeenten, inwoners en bedrijven werken aan een mooie en duurzame leefomgeving. Daarom nodigen we alle vrijwilligersorganisaties in de regio uit om een aanvraag te doen voor een donatie uit het Meerlandenfonds. Samen realiseren we projecten die bijdragen aan een beter milieu én welzijn voor mens en dier.”

Mooie en duurzame leefomgeving

Het bestuur van het fonds let bij de aanvragen op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. Ze gaat hierbij uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het bestuur let extra op projecten of activiteiten die het milieu bevorderen en het welzijn van mensen vergroot.

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project te beschrijven. Dat kan door vanaf 15 november het aanvraagformulier in te vullen op www.meerlanden.nl/fonds. De inschrijving sluit op 14 december 2024. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/fonds. De bekendmaking van de bijdragen en de uitreiking vinden in februari plaats. Dit doet Meerlanden op twee middagen, 12 en 13 februari, om zo meer aandacht te kunnen geven aan de vrijwilligers, hun clubs en natuurlijk voor de doelen van de donaties. Alle aanvragers ontvangen hierover tijdig bericht.

*De gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Ouder-Amstel en Teylingen.