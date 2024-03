Inloopspreekuur energie en klimaat in de bieb

Aalsmeer – Vanaf 11 maart tot eind juni kunnen inwoners iedere maandag van 13.30 tot 16.30 uur met vragen over energie en klimaat terecht in de bibliotheek Aalsmeer. Theo Bergonje, klimaatburgemeester Aalsmeer en één van de Aalsmeerse energiecoaches, zit deze middag klaar om vragen te beantwoorden en tips voor thuis te geven. Het inloopspreekuur Energie en Klimaat is een initiatief van Theo Bergonje en wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Aalsmeer. Op zoek naar tips of advies voor energiebesparing in huis? Wilt u weten hoe u uw tuin klimaatbestendig kan maken? Of heeft u andere vragen op het gebied van energie of klimaat? Kom dan op maandagmiddag naar de bibliotheek aan de Markstraat 19.

Lagere energierekening

Theo Bergonje tijdens het inloopspreekuur bijvoorbeeld helpen met het regelen van een bespaarafspraak met één van de Aalsmeerse energiecoaches. Of uitleg geven over een woningscan met een warmtecamera, het monitoren van uw energiegebruik met een energiedisplay of het verlagen van uw energierekening met behulp van eenvoudige energiebesparende producten.

Klimaatvragen welkom

Ook met uw vragen of zorgen over het klimaat kunt u bij het inloopspreekuur terecht. Bijvoorbeeld over de mogelijke effecten van klimaatverandering op uw directe woonomgeving. Of hoe u (wellicht samen met uw buren) door middel van vergroening rond uw huis en in de buurt, iets aan die effecten kunt doen.

Binnenlopen kan zonder afspraak. Eventueel kunt u vooraf via de mail (bergonje.ommekeer@gmail.com) uw vragen of suggesties doorgeven.