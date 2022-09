Inloop over renovatie speelplaatsje in Clantstraat

Kudelstaart – In samenwerking met de Dorpsraad organiseert de Gemeente op donderdagmiddag 29 september een Inloopbijeenkomst in het Dorpshuis Kudelstaart over de renovatie van het speelplaatsje in de Clantstraat. Vanaf 16.00 uur zijn medewerkers van de Gemeente aanwezig om een toelichting te geven op de tekeningen die worden gepresenteerd.

Een landschapsarchitect heeft de ideeën en suggesties van omwonenden en kinderen vertaald in een ontwerpschets van het speelplaatsje dat op dit moment erg versteend is. Naast het speeltuintje zal ook het Van Hengelpad opnieuw ingericht worden.

Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om de tekeningen te bekijken, vragen te stellen en aanvullende suggesties te geven. Het voornemen van de Gemeente is om dit najaar te beginnen met de renovatie van het speeltuintje in de Clantstraat en de nieuwe inrichting van het Van Hengelpad.