Inloophuis ’t Anker viert 20e verjaardag met Verwendag

Mijdrecht – Inloophuis ’t Anker vierde zijn 20-jarig bestaan. Eigenlijk is het vreemd dat het bestaan van een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden gevierd wordt: deze ontmoetingsplek zou niet moeten bestaan. Maar kanker bestaat helaas wel en velen krijgen er mee te maken. In heel Nederland en dus ook in De Ronde Venen voorzien inloophuizen als ’t Anker in een behoefte. De gasten die het Inloophuis bezoeken, vinden er lotgenoten, een luisterend oor, afleiding en gezelligheid.

Dat laatste was er volop op de Verwendag. Vaste gasten werden door de vrijwilligers van ’t Anker getrakteerd op koffie of thee met gebak (met dank aan de Hema), een lunch en ’s middags een hapje en drankje. Daar tussendoor konden ze genieten van diverse ‘verwenningen’, aangeboden door professionele vrijwilligers uit De Ronde Venen. Kapster Rachel Ruiter, nagelstyliste Annemarie van Cooten en pedicures Marleen Hazeleger en Jacqueline Helling waren weer enthousiast aanwezig evenals schoonheidsspecialistes Bo en José Limburg. Jolanda Zaal, René Beerse, Marion Coppens, Petra de Vries en Monique van der Meer gaven ontspannende massages. Veel gasten waren in een creatieve workshop van Mary IJdema hard aan het werk met kunstig vouwwerk.

Gasten én verwenners hebben genoten van deze bijzondere dag en kijken nu al uit naar de Verwendag van 2025. Tot die tijd kunnen zij die ‘geraakt’ zijn door kanker twee dagen per week terecht bij ’t Anker. Op dinsdag en donderdag zijn ze welkom bij Inloophuis ’t Anker, Karekiet 49 in Mijdrecht.

Nadere informatie via 06 – 1211 1100 of via www.inloophuishetanker.nl.