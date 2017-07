Inloopavond over toekomst Zuiderkerk

Aalsmeer – Het groen is flink onder handen genomen, de Zuiderkerk in de Hortensialaan is weer zichtbaar. Echter, geen aanblik om vrolijk van te worden met ingegooide ramen en dicht getimmerde deuren. Maar goed nieuws, er gaat wat gebeuren.

Aanstaande dinsdag 18 juli organiseert de gemeente samen met ontwikkelaar Tupla een inloopbijeenkomst over de herontwikkeling rondom de Zuiderkerk. De laatste stand van zaken wordt verteld, evenals informatie wordt gegeven over de aanpassingen, gedaan naar aanleiding van de inspraakreacties over de bouwmassa, de bouwhoogte en het parkeren.

Belangstellenden zijn dinsdag welkom van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Er zullen diverse leden van de projectgroep aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven. Kijk voor meer informatie op de website www.aalsmeer.nl/zuiderkerk.