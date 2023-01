Inloop gemeente over fietsroute Baanvak-Wissel

Aalsmeer – De gemeente wil de fietsroute Baanvak-Wissel opnieuw inrichten. De route via Wissel is op dit moment niet goed herkenbaar als doorgaande hoofdfietsroute. Ook fietst het (tegel)fietspad langs Baanvak niet comfortabel, waarbij de aftakking naar de Burgemeester Kasteleinweg in slechte staat verkeert.

De oversteek op de Stommeerkade, vanaf het Ketelhuis naar het Drie Kolommenplein wordt in dit project ook meegenomen. Voorgesteld wordt om de route vanaf het Spoorlijnpad tot het Ketelhuis als fietsstraat in te richten. Dit geeft ook de mogelijkheid om meer groen toe te voegen aan de omgeving.

Over de nieuwe inrichting van de fietsroute organiseert de gemeente op woensdag 25 januari een inloopmiddag. Er wordt meer informatie gegeven en er kunnen vragen gesteld worden. De inloop is van 16.00 tot 18.00 uur in het Raadhuis op het Raadhuisplein. Voor vragen is projectleider Ronald Verleun bereikbaar per mail: r.p.verleun@amstelveen.nl.