Initiatiefnemers dragen DownTown Ophelia over

Aalsmeer – Het begon in 2016 met een idee voor een modeshow waarbij kinderen met een verstandelijke beperking in de spotlights zouden staan en groeide uit tot een groots evenement: DownTown Ophelia. De modeshow bleef, maar initiatiefnemers Ingrid Kranenburg van het toenmalige Teddy’s Kinderkleding en Ilse Zethof als moeder van een zoon met Downsyndroom, dachten groter. “Ik heb altijd gevonden dat deze doelgroep meer kansen zou moeten krijgen”, zegt Ingrid. “Ook deze mensen zijn prachtig en kunnen veel. Voor mij ging er een hele nieuwe wereld open.” De dames kregen andere ondernemers in de Ophelialaan enthousiast om aan te sluiten en hun deuren voor een dag open te zetten voor deze speciale doelgroep. De deelnemers mochten overal meedraaien, zoals helpen bij de kassa, achter de toonbank, vakken vullen, in de bediening en nog veel meer. Om publiek naar de straat te krijgen werd er van alles georganiseerd. Een braderie, workshops, optredens en uiteraard de modeshow waar het allemaal mee begon. Een stichting werd opgericht, Ingrid en Ilse vonden in Karin Hulleman (Banketbakkerij) en Jurgen Zaal (voormalig bedrijfsleider Jumbo) medebestuursleden. Sponsors, vrijwilligers, kraamhouders werden geworven, artiesten, podium, licht en geluid geregeld, medewerking van onder andere de gemeente en de Mike Multi Foundation gekregen en ga zo maar door.

Trots

Het doel van Ingrid en Ilse was iedereen te laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking veel meer kunnen dan over het algemeen gedacht wordt. “We wilden de ogen van iedereen openen en hoopten dat bedrijven deze doelgroep ook een plek op de arbeidsmarkt zouden geven”, aldus Ilse. “Gelukkig was er een aantal ondernemers dat na het evenement deze doelstelling omarmde en hun talenten zag.” De dames zijn er trots op dat uit DownTown Ophelia ook de Jij & Ik Winkel, tegenwoordig Ampersand, van Ons Tweede Thuis min of meer is geboren. En ook dat ze genomineerd waren voor een landelijke inclusie award.

Andere dingen

Ondanks al deze successen en het 5-jarig jubileum van vorig jaar hebben Ingrid en Ilse besloten het stokje over te dragen aan anderen. “Het is voor ons tijd voor andere dingen. Een beetje met pijn in het hart leggen we dit vrijwilligerswerk neer, want het was toch wel ons kindje dat we hebben zien opgroeien. Frank Wind van Etos organiseerde al jaren enthousiast mee en hij wilde samen met Karin en anderen het evenement niet verloren laten gaan voor Aalsmeer. Dat doet ons goed, want deze mooie mensen verdienen het. We dragen het met vertrouwen aan ze over.”

Zesde editie op 8 juni

Voor dit jaar staat de zesde editie van DownTown Ophelia al in de steigers en nieuwe bestuursleden worden aangetrokken. Op zaterdag 8 juni zal de Ophelialaan weer het decor zijn voor dit mooie evenement. Zet deze datum dus in de agenda, want het wordt weer een groots feestje.