Ingezonden: “Gemeente, geef Eva een schommel”

Kudelstaart – “Wij wonen vanaf 1990 achter het Robend in Kudelstaart. In die tijd speelden de kinderen uit de buurt graag op de speelplaats bij de Joke Smitstraat. Er waren twee mooie schommels, een klimrek en wat speeltoestellen, zoals een evenwichtsbalk. Er lagen mooie rubberen tegels. De tuintjes erom heen werden over het algemeen goed onderhouden.

Inmiddels hebben de ouders uit de jaren negentig kleinkinderen. Voor een mooiere en veilige speelplaats moeten ze naar Geerland of de nieuwbouwwijken. En nu zijn er ook nieuwe buurtbewoners, onder andere uit de Oekraïne, met een lief dochtertje Eva en mensen uit Brazilië met zoontje Joris. Wat zou het leuk zijn als deze speelplaats weer wat opgeknapt wordt. Al was het maar met een paar schommels, want zowel Eva als Joris willen graag schommelen!

En beste gemeente: er zijn buurtbewoners die op eigen initiatief en kosten het verwaarloosde plantsoen wat opfleuren. Zet hier nu ook eens een mooie bank bij. Doe iets om ons te helpen om deze wijk niet te laten verpauperen! Wij denken en helpen graag mee.”

Aart Stijntjes Kudelstaart: aartfstijntjes@gmail.com