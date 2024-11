Indrukwekkende opbrengst tijdens  2e Veilingavond

De Kwakel – Na de recordopbrengst van vorige week, startte afgelopen zaterdag om 19:30 uur de tweede avond van de Kwakelse Veiling. In de kantine van KDO waren er nog meer kinderen dan vorige week, die enthousiast gingen bieden op één of meerdere kinderkavels. Zo kon er o.a. deze avond geboden worden op een uur schminken, armbandjes, een skateboard en deelname aan Sport en Spel 2025. Net als vorige week werden er als laatste kleine cadeaus geveild voor € 5,-. Dit leidde tot vele glimlachen op de gezichten van de kinderen, toen zij naar huis gingen. Onder alle verkochte kavels in de eerste 65 minuten werd er tot slot een jubileum feesttaart verloot.



Om 21:30 uur waren er al twee premies gevallen, waardoor € 10.000,- aan opbrengsten in sneltreinvaart een feit was. Hierna leverden o.a. het Open Air Festival Silver Pakket, een weekend Mercedes rijden, een borrelbuffet voor 15 personen, een JBL Party Box en een kookworkshop voor 8 personen, eveneens veel geld op. De act van veilingmeester Arnaud als zanger van KAF zorgde er, even later, voor dat het huiskamerbezoek van deze Kwakelse band voor een schitterend bedrag geveild werd. Om de Adventskalender van EasyToys en een optreden van Tavenu werd bovendien volop gestreden, net als een kavel van 4 business seats voor een wedstrijd van AZ. Voor een avond bier drinken voor 10 personen, een padelinstructie, een verblijf in een luxe woning voor 4 personen op Resort Arcen en een picknicktafel gingen eveneens vele handen in de lucht.



Gigantisch

Om 01:15 uur was deze laatste kavel geveild en kon de eindstand opgemaakt worden. Met zijn allen zijn we erin geslaagd om een gigantisch bedrag op te halen van € 48.806,-. Dit bedrag opgeteld met de opbrengst van vorige week, betekent dat er deze 65e editie maar liefst € 90.537,- bij elkaar is geveild. Alleen in 2022 (€ 91.387,-) was de totaal opbrengst nog hoger. Een grandioze prestatie, waarmee het verenigingsleven in De Kwakel een financiële impuls kan gaan krijgen. Vele Kwakelse verenigingen hebben een aanvraag gedaan voor een gedeelte van deze opbrengst. In de komende weken gaat het Veilingcomité deze aanvragen doornemen en een verdeling tussen de verenigingen gaan maken.

Aan het einde van de avond werd er nog volop aandacht besteed aan het afscheid van Paul Habets als voorzitter van de Kwakelse Veiling. Als dank voor Paul werd er o.a. het lied ‘Kwakelaars, Oh Kwakelaars’ geïntroduceerd door notaris Akkermans. Dit sfeervolle lied, op de melodie van ‘Wij houden van Oranje’ van André Hazes, zal in de komende jaren ongetwijfeld vaker te horen zijn tijdens de Kwakelse Veiling.

