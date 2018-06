Indian folk en rockband Omkar in P60

Amstelveen – P60 maakt zich klaar voor het optreden van Omkar op zaterdag 7 juli. De Indian folk en rockband speelt op deze avond een speciale gratis (!) show op het podium van P60.

De in Amsterdam gevormde band Omkar is één van de eerste Indian folk en rock bands van Nederland. In 2015 kwam de groep van muziekliefhebbers bij elkaar en speelde sindsdien op meerdere Indiase feesten. Nu staan ze met hun eigen individuele show in P60.

Omkar presenteert de Fusion Revive Rock show: Rock & Fusion Recreated. Ter gelegenheid van deze show zal Omkar Indische folk songs naar eigen hand zetten en in een rock jasje steken.

Zaterdag 7 juli, zaal open vanaf 18.00 uur, aanvang 19.00 uur. Toegang gratis.

Meer informatie: http://p60.nl/agenda/2174