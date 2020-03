Inbreker aangehouden in Uithoorn

Uithoorn – Op donderdag 12 maart om half acht in de ochtend werd ontdekt dat er was ingebroken in een bedrijfspand in de Arthur van Schendellaan. Om binnen te komen is een ruit ingeslagen. Het gehele pand is doorzocht en gestolen zijn diverse laptops, autosleutels en mappen. Tijdens de inbraak heeft de dief zich waarschijnlijk verwond, agenten troffen op verschillende plekken bloed aan. Drie dagen later, op zondag 15 maart, is om vier uur in de vroege ochtend een 50-jarige inbreker in Amstelveen op heterdaad betrapt. In zijn woning werden behoorlijk veel goederen aangetroffen die van diefstal afkomstig waren, ook spullen uit het bedrijf in Uithoorn. Het onderzoek is nog in volle gang. De man is aangehouden en moet zich verantwoorden bij justitie.