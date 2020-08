In memoriam: Ad Maarsse

Aalsmeer – Op 26 augustus is in zijn huidige woonplaats Bergen de oud-Aalsmeerder Aldert (Ad) Maarsse overleden. In Aalsmeer heeft Maarsse vele jaren een organisatiebureau gehad, waarmee hij zich voornamelijk toelegde op evenementen in de groene sector. In de jaren tachtig had hij zitting in het bestuur van Bloemencorso Aalsmeer, nam enkele jaren een groot deel van de organisatie van de Bloemenvaktentoonstelling op zich en kreeg menig compliment tijdens en na de presentatie van het Aquacorso tijdens Sail. Ad Maarse is vele jaren lid van het hoofdbestuur van Groei en Bloei geweest en is hiervoor tijdens zijn afscheid in juni 2018 bedankt met de Gouden Insigne.

850 Jaar Aalsmeer

In 1983 begaf Ad Maarsse zich een jaar lang op een ander organisatie-pad. Hij bemandde het secretariaat en verzorgde de communicatie tijdens de viering van 850 jaar Aalsmeer, een jaar vol evenementen voor alle inwoners op zowel het culturele als sportieve front. Enkele jaren later verhuisde hij naar Bergen (NH) om daar met ‘zijn’ Lonneke een gezin te stichten. Ook in Bergen zette hij zijn organisatietalent voort.

Pramenrace

Maar Aalsmeer was hij niet vergeten. Toen de Dippers besloten dat na tien jaar de Pramenrace georganiseerd te hebben het tijd werd voor een nieuwe organisatie, lanceerde Ad het idee om met ‘zijn’ Vaktentoonstellings-commissie het stokje over te nemen. De Stichting Pramenrace In Ere werd opgericht. Slechts enkele jaren heeft Ad zitting gehad in het SPIE-bestuur, er lonkte weer een nieuwe uitdaging. Ad besloot in Bergen de politiek in te gaan en werd raadslid.

Ad Maarsse stond bekend als een kleurrijk mens, een vrolijke man met een overtuigende ‘babbel’. Het spreekwoord ‘geen woorden maar daden’ paste hem als een jas. Wat Ad Maarsse zei en beloofde, voerde hij uit voor de volle honderd procent. Soms met kunst en vliegwerk, maar het kwam altijd op z’n pootjes terecht. Ondanks dat Ad al vele jaren uit het ‘Aalsmeerse’ weg is, zal menig ouder inwoner een leuke herinnering hebben aan hem hebben. Ad Maarsse is 70 jaar geworden.