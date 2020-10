In gesprek met burgemeester en wethouder over gevolgen Corona

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Ria Zijlstra (Zorg) nodigen inwoners van de gemeente Uithoorn uit om met hen te praten over de gevolgen van Corona.

,,Het coronavirus heeft enorme invloed op ons leven. Er is verdriet over dierbaren die zijn overleden of die niet meer de oude worden. Maar we zien ook dat er mensen, met name ouderen, eenzaam zijn. Omdat ze veel minder bezoek ontvangen. Maar ook omdat veel activiteiten, zoals de dagbesteding, niet doorgaan,” vertelt wethouder Zijlstra.

Burgemeester Heiliegers vult aan: ,,We willen graag een luisterend oor bieden. Maar ook met inwoners in gesprek over hoe zij de afgelopen maanden hebben ervaren en hoe zij de komende periode tegemoet zien.”

De praatbijeenkomst vindt plaats op maandag 19 oktober van 16.30 tot 18.00 uur. Locatie is de raadzaal in het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16 in Uithoorn. Wegens Corona kunnen maximaal vijf personen ontvangen worden. Mocht er meer belangstelling zijn, dan zal de gemeente meerdere sessies organiseren op nog nader te bepalen data.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich opgeven door de QR-code te scannen met de camera op de telefoon of via www.uithoorn.nl/coronabijeenkomst. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

De gemeente Uithoorn volgt het dringende advies op voor het dragen van mondkapjes. Daarom verzoekt de gemeente om een mondkapje te dragen bij binnenkomst van het gemeentehuis. Zodra iedereen een zitplaats heeft en het gesprek begint, kan het mondkapje af.