In Aalsmeer ‘slechts’ 6 besmettingen erbij

Aalsmeer – De nieuwe cijfers over het aantal corona-besmettingen afgelopen week zijn dinsdag 15 september door het RIVM bekend gemaakt. Het aantal besmettingen is fors opgelopen, daar tegenover staat wel dat er liefst 195.545 testen zijn afgenomen, waarvan 3.9 procent positief. Waren er zo’n drie weken nog gemiddeld 500 tot 700 besmettingen per dag, inmiddels is dit opgelopen naar 1.200 tot 1.300 per dag.

Met name in drukke, dichtbevolkte steden waait het coronavirus gretig rond. Amsterdam, Den Haag en Rotterdag zijn wat dit betreft de ‘zorgenkindjes’. Maar, uiteraard zijn er ook meer besmettingen te melden in kleinere gemeenten. In Amstelveen een stijging met 42 naar nu 105 besmettingen en Uithoorn in de plus met 16, nu 37 besmette inwoners. Haarlemmermeer noteerde een vermeerdering van 66, nu 146 besmettingen.

In Aalsmeer daarentegen ‘slechts’ zes erbij, nu 27 inwoners geïnfecteerd. De teller staat op 84.7 per 100.000 inwoners (Amstelveen: 114.5 – Uithoorn: 125.5 en Haarlemmermeer: 93.6). Het aantal ziekenhuisopnames is gelukkig een stuk lager: 53 op IC’s en 187 op verpleeg-afdelingen in heel Nederland. Vanuit Aalsmeer zijn opnieuw geen inwoners opgenomen in een ziekenhuis.

Velen mogen klaar zijn met corona, maar het virus is nog steeds in opmars. Daarom, hou 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen en blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Samen moet het toch lukken om het coronavirus uiteindelijk te overwinnen.