‘Ik wil de gezinnen dat echte vakantiegevoel geven’

Uithoorn – Lekker op vakantie of een paar dagen ertussenuit om je weer helemaal op te laden. Dit is niet voor ieder gezin weggelegd in Uithoorn wegens geldgebrek. De hoogste tijd volgens Patricia Gerrits van ‘Help ons Helpen 0297’ om hier verandering in te brengen. Ze wil daarom met deze gezinnen een paar dagen op vakantie. Om dit financieel mogelijk te maken is ze een inzamelingsactie begonnen.

,,Ik wil de kinderen en hun ouders dat échte vakantiegevoel laten ervaren. Waar alles mag, maar niks moet. Waterpret, spelen, ontspannen, even niet thuis zijn. Kinderen die opgroeien in armoede snappen niet waarom vriendjes wel op vakantie gaan en zij meestal maar thuiszitten,” vertelt Patricia. Zij is oprichtster van ‘Help ons Helpen 0297’, een stichting die Uithoornse gezinnen in geldnood helpt aan onder andere boodschappen.

,,Gezinnen die alle dubbeltjes moeten omdraaien leven in continue stress. Ik gun het ze om even helemaal weg te zijn van alles. Het hoofd leeg te maken. Geen zorgen te hebben. Daarom ben ik na advies van de gemeente Uithoorn deze crowdfundingsactie gestart via getfunded.nl. Want iedereen begrijpt dat hier geld voor nodig is. In totaal gaat het 21 gezinnen, 32 volwassenen en 45 kinderen. Wie dit mede mogelijk wil maken kan ons steunen door een bedrag te doneren.” Doneren kan via https://getfunded.nl/campagne/5694-help-kinderen-bij-patries-aan-mooie-zomervakantie

Meer informatie via www.samenaandeamstel.nl of via hoh0297@samenaandeamstel.nl of bel met 06-50547869.