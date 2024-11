Film over IJsclub Uiterweg bij Oud Aalsmeer

Aalsmeer – De Historische film van de maand december van Stichting Oud Aalsmeer is ‘IJsclub Uiterweg 2012’, gevolgd door ‘IJsclub Uiterweg 125 jaar’ met beelden van de receptie op de Historische Tuin in 2014. De film uit 2012 volgt het programma op de Topsvoortbaan aan de Uiterweg. In beeld komen het uitzetten en prepareren van de ijsbaan. Het plaatsen van de verlichting en de opbouw van de ‘Koek en Zopie’. Vervolgens zijn er beelden van het schaatsen en het prikburren op de ijsbaan. Het ijszeilen komt ook nog even in beeld. Op de film zijn heel veel Aalsmeerders te zien die gebruik hebben gemaakt van de ijsbaan.

De tweede film brengt de activiteiten in beeld rond het 125-jarig jubileum van de ijsclub. Te zien zijn de voorbereidingen van dit evenement en natuurlijk beelden van de receptie zelf, gehouden voor de leden en genodigden. Ook in deze film weer veel Aalsmeerders. De films zijn beschikbaar gesteld door Gert Lanser. De ‘IJsclub Uiterweg 2012’ film is gemaakt door Jos Hooijman en de ‘IJsclub Uiterweg 125 jaar’ door Siem Kooy en Jos Hooijman. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. De totale duur is circa 32 minuten. Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl, te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Tweemaal op TV Aalsmeer

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden, op vrijdag 13 december vanaf 11.00 uur en zaterdag 14 december vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 7 december. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl.

Foto’s: aangeleverd