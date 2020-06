Iedereen weer welkom in De Oude Veiling

Aalsmeer – Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, gaan de culturele instellingen in Aalsmeer weer open. In De Oude Veiling is ook weer veel mogelijk. Alle organisaties die daar actief zijn, hebben hun werk weer opgepakt.

Wethouder Wilma Alink van Cultuur bezocht De Oude Veiling: “Deze plek is zo belangrijk voor Aalsmeer. Hier komen wij samen. Kinderen, hun ouders en opa’s en oma’s. De afgelopen maanden zijn niet makkelijk geweest voor De Oude Veiling. Er is hier zo veel mogelijk met het Cultuurpunt, de bibliotheek, zalenverhuur en de horeca. Zij hebben zich nu allemaal ingesteld op de welbekende anderhalve meter. Ik hoop dat veel Aalsmeerders zich hier weer laten zien en zo al deze instellingen en hun geweldige medewerkers willen steunen.”

Horeca

In de Oude Veiling zijn alle maatregelen getroffen zodat mensen veilig terecht kunnen voor een lunch, borrel of diner. Via de website kan hiervoor gereserveerd worden. Ook is het mogelijk om in een vergaderruimte te dineren op afstand. De zalen zien er allemaal weer prachtig uit en kunnen weer verhuurd worden voor bijeenkomsten.

De bakkerij is weer opgestart met de cliënten van Ons Tweede Thuis. Zij hebben de afgelopen maanden online en met hun begeleiders geëxperimenteerd met nieuwe recepten en ze zijn blij dat ze hun werkzaamheden weer mogen oppakken.

Cultuurpunt

Het Cultuurpunt is tijdens de sluiting deels online doorgegaan. Ook heeft zij een rol gespeeld in de ondersteuning van amateurkunstenaars. Scholen kunnen nu weer bij het Cultuurpunt terecht voor culturele activiteiten op school. Daarnaast is er deze zomer een taalgerichte zomerschool voor de jeugd die dat nodig heeft en doorverwezen is door het Sociaal Team van de gemeente.

Bibliotheek

De bibliotheek had tijdens de sluiting de service dat leden online boeken mochten bestellen, die vervolgens afgehaald konden worden. Hier was veel vraag naar en zo konden mensen toch blijven lezen. Inmiddels kunnen mensen zelf weer langskomen om hun boeken uit te zoeken. Ook zijn geleidelijk de activiteiten van het Taalhuis opgestart en kunnen mensen weer gebruikmaken van een werkplek in de bibliotheek.