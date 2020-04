Iedere schooldag ‘Let’s Go’ bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Iedere schooldag kun je luisteren en kijken naar Let’s Go en Stay Home bij Radio Aalsmeer. Vijf dagen per week zorgen Kim, Lennart en Niels voor een gezellige uitzending met leuke onderwerpen en vrolijke muziek. Natuurlijk zijn er weer leuke filmpjes van onder andere Maartje, Roy en Justin en tips van de Bibliotheek Aalsmeer. En natuurlijk kan je ook nog steeds je eigen filmpjes en foto’s insturen. Sinds kort kan dat ook via de Let’s Go App: 06-22279238. Hier kan je ook verzoekjes op aanvragen door een (spraak)berichtje te sturen. Alle foto’s, filmpjes en verzoekjes hoor je dan weer terug in de uitzending.

Saar winnares Paaspuzzel

Afgelopen week werd er druk gepuzzeld! Iedere dag kon je een stukje van de puzzel zien en vrijdag was de ontknoping. Nog voordat Kim en Niels zeiden dat de lijnen open gingen, hing Saar Baksteen al aan de telefoon. Ze had super goed gepuzzeld en met de ‘Radio Aalsmeer wenst jou hele fijne en vrolijke Paasdagen thuis’ slogan won zij een heerlijke paasprijs. Die bracht Kim zaterdag even bij haar langs, natuurlijk met 1,5 meter afstand. Zo hoor je alles over Stream the Professor, gaat Leon vertellen over zijn Blijf Binnen Quiz. Kinder- en Jongerentherapie Aalsmeer geeft thuis over thuiswerken en vrijdag wordt de week weer swingend afgesloten.

Dansend het weekend in

Voor ‘Dansend het Weekend in’ zijn de programmamakers op zoek naar jouw favoriete dansplaat en die van jouw ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s, tantes, buurvrouwen, meesters ofwel eigenlijk gewoon van iedereen. Stuur ze naar letsgo@radioaalsmeer.nl. De nummers hoor je dan in de laatste tien minuten van Let’s Go gezellig voorbij komen. Let’s Go is iedere schooldag te horen en te zien van 17.00 tot 18.00 uur. Heb je een foto en/of filmpje die je wilt delen? Dat kan via letsgo@radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.

Foto: Winnares van de Paaspuzzel bij Radio Aalsmeer: Saar Baksteen met broertje Siem.