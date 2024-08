HV De Proosdijlanden viert 40 jaar met ‘Poldtimerfeest’

De Ronde Venen – Op zondag 1 september bent u van harte welkom op het jubileumfeest van HV De Proosdijlanden in de Willisstee te Wilnis. Midden in De Ronde Venen worden we teruggebracht naar de ‘tijd van toen’. Een feest voor jong en oud. Het wordt een feest van herkenning voor ‘oud’, terwijl ‘jong’ een mooie impressie krijgt van het verleden. Historische voertuigen, Rondeveense klederdracht en oude filmbeelden geven een beeld van hoe onze gemeente er nog niet zo heel lang geleden heeft uitgezien.

Naast een photobooth met nostalgische klederdracht zijn er verschillende spellen over de historie van De Ronde Venen en later op de middag is er een heuse pubquiz voor de echte kenners, waarmee de winnaars mooie prijzen kunnen winnen. U kunt zich voor deze pubquiz aanmelden via info@proosdijlanden.nl.

Op 1 september zijn ook de werkgroepen van HV De Proosdijlanden vertegenwoordigd, zodat u meer te weten kunt komen over bijvoorbeeld genealogie-onderzoek en archeologische vondsten. Tevens zijn er diverse publicaties van de vereniging te koop. Voor de kinderen zijn er oud-Hollandse spelletjes zoals sjoelen, koekhappen, blikgooien, spijkerpoepen en appelhappen. Daarnaast is dit het moment om je kleurplaat in te leveren en een leuke prijs te winnen! Een oud-Hollandse snoepkraam is de kers op de taart. Dit alles onder de muzikale begeleiding van hits uit de 80’s en twee optredens van het Vinkeveense Shantykoor.

We zeggen tegen alle Rondeveners: Kom 1 september naar de Willisstee en geniet mee! Iedere belangstellende, ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen. Dit wilt u niet missen. Waarom? Om oud-Hollandse spellen te spelen of als gezin/familie op de foto te gaan in klederdracht van vroeger. Of om mee te doen in de speciaal voor deze dag samengestelde Pubquiz. Het belooft een prachtig feest te worden. We kijken uit naar uw komst!

1. Kleurwedstrijd

Kleur een mooie geschiedenistekening van jouw woonplaats zo mooi mogelijk in. Maak daarmee kans op een leuk prijsje en opname van jouw kleurplaat in De Proosdij-kroniek, het fraaie kwartaalblad van de historische vereniging.

Hoe kom je aan die kleurplaat? Op maandag 26 augustus worden de kleurplaten afgeleverd op de basisscholen in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. In Abcoude zijn de kleurplaten vanaf 26 augustus op te halen bij Fred Abcoude (in de Hoogstraat) en bij Plusmarkt Koot en in Baambrugge bij Henks Dorpswinkel.

De ingekleurde kleurplaat, met je naam, adres en telefoonnummer, kun je inleveren op zondag 1 september tussen 14.00 en 15.30 uur in de Willisstee in Wilnis. Je kunt ook tijdens het Poldtimerfeest op 1 september in de Willisstee zelf je kleurplaat komen inkleuren. De prijsuitreiking is diezelfde middag om 16.00 uur.

2. Pubquiz

Zondagmiddag 1 september in de Willisstee te Wilnis. Aanvang 16.15 uur. Een leuke kennisquiz ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van HV De Proosdijlanden. Geef je op met je vrienden, collega’s familie of buurtgenoten. Laat zien wat je allemaal weet van diverse onderwerpen. Ding mee naar de ludieke prijzen. De pubquiz wordt integraal live uitgezonden via RTV Ronde Venen.

Inschrijving van teams (van 1 tot vijf personen) is mogelijk via het mailadres info@proosdijlanden.nl. Aanmelding is ook mogelijk op 1 september in De Willisstee zelf.

3. Photobooth met authentieke historische kleding voor een nostalgisch tafereel

Beleef de geschiedenis met onze unieke Photobooth! Trek authentieke historische kleding aan en creëer een onvergetelijk, nostalgisch tafereel. Bedoeld voor jong en oud; dit familieavontuur biedt plezier voor iedereen. Leg jullie moment vast in een prachtige foto en neem een stukje verleden mee naar huis. Kom langs en maak jouw historische droom werkelijkheid!

4. Oldtimers

Stap terug in de tijd en bewonder een aantal schitterende oldtimers: Een T-Ford (1922), een Renault (1923), Porsche (1966), Karman Ghia (1971), diverse tractoren, brandweerauto’s en militaire voertuigen staan voor je tentoongesteld op het parkeerterrein voor de Willisstee. Deze klassieke auto’s brengen het verleden tot leven en zijn een lust voor het oog, zowel voor jong als oud. Kom langs en geniet van het vakmanschap en de elegante ontwerpen van weleer. Geniet van de glans van nostalgie en ervaar de charme van deze voertuigen. Een passend aanloop voor een complete, nostalgische middag in de Willisstee.

5. Nostalgische films

We tonen in een speciale ruimte een samenvatting van de films die in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Abcoude vertoond zijn tijdens de filmmiddagen in het afgelopen voorjaar. Duik in het verleden met een leuke compilatie van eerder dit jaar vertoonde films over onze dorpen! Voor jong en oud brengen deze historische beelden het leven van vroeger tot leven. Herbeleef de charme van vervlogen tijden en geniet van het authentieke dorpsleven. Kom kijken en laat je meevoeren door de nostalgie!

6. Shantykoor

Geniet van een gezellige middag vol ‘turfromantiek’ met het optreden van Shantykoor De Turfschippers! Laat je meevoeren door de krachtige stemmen en de meeslepende liederen die jong en oud gezelligheid bieden. Zing mee en ervaar de unieke sfeer van saamhorigheid. Kom ook en geniet van deze momenten van muziek en gezelligheid!

7. Oudhollandse spelen

Doe mee met de Oudhollandse spelletjes en beleef je eigen geschiedenisplezier! Probeer sjoelen, koekhappen, bikgooien, spijkerpoepen en appelhappen en win leuke prijzen. Vergeet ook niet je kleurplaat in te leveren voor een kans op een mooie prijs! Geniet meteen van de heerlijke lekkernijen bij de Oudhollandse snoepkraam. Voor kinderen van alle leeftijden; dit geeft een onvergetelijke middag vol nostalgie en gezelligheid. Kom en speel mee!



Op de foto: Nostalgisch Mijdrecht: ‘Het Rechthuis’. Foto is aangeleverd.