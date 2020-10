Huurder voor ontmoetingsruimte in Het Sporthuis Abcoude

Marco Smit maakt De Sprong

Abcoude – Horecaondernemer Marco Smit uit Ouderkerk aan de Amstel is de huurder van de ontmoetingsruimte in Het Sporthuis Abcoude. Onder de naam De Sprong zal Marco vanaf januari 2021 voor alle inwoners van Abcoude, Baambrugge en omgeving een aantrekkelijke ontmoetingsplek bieden. Marco Smit heeft ruime horeca-ervaring en met de middelbare hotelschool en hbo-commerciële economie ook de benodigde opleidingen en papieren. Marco heeft er zin in! Hij is druk bezig met de voorbereiding van de inrichting en streeft daarbij een eigentijdse ruimte met huiskamersfeer na waar je terecht kan voor een activiteit, een kop koffie en iets te eten. Marco zal met zijn tomeloze energie en frisse ideeën ervoor zorgen dat De Sprong een plek wordt waar iedereen zich welkom voelt. De Sprong, op de eerste verdieping van Het Sporthuis Abcoude, is een ontmoetingsruimte voor niet-sporters en sporters en heeft zicht op het zwembad. Naast de ´huiskamer´ is er een zogenaamde ‘multifunctionele ruimte; een ruime, lichte zaal met uitzicht over de weilanden. Ook is er een professioneel ingerichte keuken waar onder meer gezonde maaltijden, broodjes en smoothies gemaakt zullen worden.

Brede sociale functie

De Sprong heeft een brede sociale functie. Het wordt een plek waar mensen van alle leeftijden en met alle achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Een plek ook voor de (sport)verenigingen die in Het Sporthuis Abcoude een nieuw thuis vinden. Door de bijzondere locatie van Het Sporthuis Abcoude – tussen stad en platteland, tussen dorp en weiland – én door sport te combineren met sociale activiteiten, ontstaat een unieke plek waar tal van activiteiten georganiseerd worden om mensen met elkaar te verbinden. Activiteiten zoals een spelletjesmiddag, een (sport)activiteit met lunch, een proeverij van onder andere lokale producten, een kaartje leggen, een workshop of een pub-quiz. Omdat de buurthuisfunctie van grote toegevoegde waarde is voor Abcoude en omgeving zijn externe gelden geworven én toegekend. Zo heeft het VSB-fonds een financiële bijdrage gedaan voor de buurthuisfunctie en is een Europese Leadersubsidie toegekend voor het faciliteren en stimuleren van de verbindingsfunctie tussen stad en platteland.

Coronaproof

Juist in de huidige tijd met de coronamaatregelen waarin veel mensen (alleen) thuis zitten, kan een coronaproof ontmoetingsruimte voor velen van grote betekenis zijn. Marco ziet het als een uitdaging om in deze bijzondere tijd te starten en aan te sluiten bij de behoefte om elkaar te ontmoeten. Hij heeft ontzettend veel zin in het ontwikkelen van De Sprong en ziet ernaar uit om – vooralsnog op anderhalve meter – kennis te maken met de inwoners van Abcoude, Baambrugge en omgeving. De Stichting Zwembad Abcoude is blij met Marco als ondernemer die onder de naam De Sprong, vorm en inhoud zal geven aan de ontmoetingsruimte in Het Sporthuis Abcoude.