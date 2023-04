Huiskamermuseum open tijdens 2e Geluksroute

Aalsmeer – Zaterdag 10 en zondag 11 juni, het weekend van de tweede Geluksroute in Aalsmeer, staan van 12.00 tot 17.00 uur de deuren van het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade open voor geluksplukkers die op zoek zijn naar een oase van stilte en inspirerende dynamiek. Volgens geluksbrenger Simone Loos (lid van het Geluksteam) kan dat prima. “Er is in Het Huiskamermuseum genoeg ruimte om zowel het één als het ander te ervaren.”

Kunstwonderkamer

“De combinatie van beeldende kunst en poëzie zorgt voor een samensmelting. Je kan nog meer stilstaan bij de vraag: ‘Wat betekent voor mij Geluk?’ Dan gaat het niet om mooi of lelijk maar om wat je voelt, ziet en hoort. Woord en beeld samen roept veel op en door er met elkaar over in gesprek te gaan ontstaat de verbinding op een organisch wijze als vanzelf”, verwoordt Simone. Tijdens de voorbereiding van dit schrijfsel in de krant valt de term Kunstwonderkamer. Al de verschillende kunstvormen en de interactie tussen die vormen wordt als een verwonderende beleving gezien. Hoe vaak raak je nog in verwondering? “Wij blijven vaak te veel steken in hectiek en de snelheid van het dagelijks leven. Ik vind de Geluksroute een prachtig initiatief omdat het mensen uitnodigt even stil te staan bij wat hen geluk brengt.” Als energetisch therapeut heeft Simone haar eigen praktijk en ervaart hoe klein geluk of een mooie ervaring de wereld anders kan kleuren.

Geluksbrengers

Omringd door kunst aan de wand toont Simone op de begane grond van het Huiskamermuseum haar keramiek. Haar liefde voor kleuren en patronen is duidelijk zichtbaar. “Ik werk met ingekleurd porselein en de Nerikomi- techniek. Juist het ontstaan van de verrassende patronen maken mij blij en gelukkig.” Simone zal ook een aantal gedichten voordragen van bekende en minder bekende dichters. In deze stilte kamer worden ook nog Aalsmeerse dichters verwacht die hun eigen werk komen voordragen.

Op de eerste verdieping toont Ford Curlingford fotografie, film en video kunst. Ook hier kunnen gelukszoekers mooie inspirerende momenten beleven. Het kan niet anders dan dat haar kunst en presentatie tot ieders verbeelding gaat spreken. Zeker ook vanwege de combinatie met de Mokum Collectie.

Dorine Pronk vult – samen met haar nichtjes – de benedenruimte met haar prachtige stem. Leni Paul komt heerlijke chansons spelen op haar accordeon en Marco van de Bij – een voormalig stadsdichter van Woerden – draagt eigen werk voor. In de komende weken is via www. Geluksroute.nu het totale programma met de tijden te lezen.

Janna van Zon

Foto: Simone leest een gedicht voor en Janna van Zon luistert aandachtig. Foto: Dirk Postma