Hospicekamer in Aalsmeer geopend in Kloosterhof

Aalsmeer – Op donderdag 10 oktober is in ’t Kloosterhof de eerste palliatieve zorgkamer in Aalsmeer officieel geopend. Deze hospicekamer is bedoeld voor inwoners die in de terminale fase niet alleen thuis willen of kunnen blijven. Zij kunnen zorg op maat ontvangen in de laatste fae van hun leven, binnen een veilige omgeving waarin alle faciliteiten en mogelijkheden van zorg samen komen. En even belangrijk, in een vertrouwde omgeving. “Inwoners uit Aalsmeer willen ook in de laatste fase van hun leven graag in eigen woonplaats blijven. Ze willen de watertoren kunnen blijven zien”, aldus verpleegkundige wijkzorg Ruth van Dam.

Huiselijk, vertrouwd en liefdevol

Trots vertelde zij te zijn op het nieuwe hospice. “Nu kunnen wij ook gasten die de laatste fase van hun leven doorgaan en niet meer thuis kunnen wonen een plaatsje bieden. Verpleegkundige Petra Colijn vult aan: “In deze fase is er extra aandacht, tijd en zorg nodig voor onze gasten en hun naasten. We hebben een vrijwilligersteam dat samenwerkt met het zorgteam, de keuken en facilitaire dienstverlening en de geestelijke verzorger. Samen zorgen we voor een warme, huiselijke, vertrouwelijke en liefdevolle omgeving.” De start van de hospicekamer in ’t Kloosterhof wordt door huisartsen bemoedigd: zij zien dit als een meerwaarde voor Aalsmeer.

Sponsors en gulle gift

De palliatieve zorgkamer kon gerealiseerd worden dankzij een groot aantal sponsors en een gulle gift van een inwoonster. Ruth kwam tijdens wijkzorg regelmatig bij een mevrouw in de Hornmeer en zij gaf aan best eenzaam te zijn. Ruth moedigde haar aan om naar ’t Kloosterhof te komen, koffie te komen drinken met de bewoners en mee te doen aan de activiteiten. Aan de uitnodiging werd uiteindelijk gehoor gegeven en mevrouw werd een trouwe bezoeker.

Uitnodiging notaris

“Mevrouw werd ziek en wilde graag haar laatste tijd doorbrengen in ’t Kloosterhof, maar we hadden geen kamer vrij. Nu dankzij haar en Ruth kunnen wij wel zorg in de laatste levensfase bieden”, vertelt locatiemanager Ingrid van der Meiden-Vonk. “Ongeveer anderhalf jaar na haar overlijden werden we uitgenodigd door de notaris. De mevrouw had een legaat nagelaten aan ons zorgcentrum. Het was een bedrag waar we bijna van onze stoelen vielen. We zijn gaan overleggen waar we het geld het beste aan kunnen besteden en besloten om Ruth dit te laten bepalen.”

Het Ruthetje

Ruth koos voor een hosticekamer. “We zijn hiermee aan de slag gegaan”, vervolgt Ingrid. “En zijn trots deze vandaag te mogen openen. Het is nieuw, we zijn nog aan het pioneren, maar we kunnen de eerste bewoners een gastvrij ontvangst geven.” Voor de officiële opening, waarbij door Ruth en Petra een lint doorgeknipt werd, konden belangstellenden het nieuwe zorgverblijf bekijken. Er prijkte een bijzondere naam op de deur: Het Ruthetje. “Als dank aan Ruth, maar het is maar voor één dag dat we haar alle eer geven”, besloot Ingrid om tot slot het glas te hebben en te proosten met alle aanwezigen op deze prachtige nieuwe zorgmogelijkheid in Aalsmeer. Meer weten of vragen over de hosticekamer? Neem dan contact op met Ruth van Dam of Petra Colijn-Scheewe, via wijkzorg ’t Kloosterhof: 0297-229500 of mail naar zorgkamer@zorgcentra-meerlanden.nl

Foto: Petra Colijn en Ruth van Dam (rechts) ‘knippen’ de hosticekamer open. Foto: redactie Aalsmeer