Hornmeerpark ziet er weer prachtig uit

Aalsmeer – Begin augustus kondigde de gemeente aan onderhoud te gaan plegen aan het groen in het nieuwe deel van het Hornmeerpark. En dit bleek hard nodig. Het mooie, zomerse weer in combinatie met af en toe een regenbui had het onkruid flink doen groeien. Het zag er rommelig en onverzorgd uit, maar nu niet meer.

De afgelopen twee weken zijn de handen flink uit de mouwen gestoken en hebben de heren en dames van Meerlanden hard gewerkt om het park weer nieuwe elan te geven. De struiken, bloeiende planten en de bomen hebben hun leefgebied terug en het gras is gemaaid. Het park ziet er weer prachtig uit en nodigt uit voor een wandeling met een tussenstop op een bankje (zonder door brandnetels geprikt te worden), een fietsrondje en/of een sportief potje basketballen of voetballen. Een complimentje waard!

Fietsrekken bij speeltuin

De grote speeltuin was vanaf de opening in trek en ondanks het rommelige aanzien van het park bleven de klimrekken en de glijbaan in trek bij de jeugdige inwoners. Wat de speeltuin betreft zijn er nog verzoeken aan de gemeente: Gaarne fietsenrekken plaatsen (de fietsen worden nu her en der gestald) en voor de veiligheid van kleine kinderen een hekwerk voor de vijver nabij de speeltuin.

Het nieuwe gedeelte van het Hornmeerpark is op 26 mei officieel geopend door burgemeester Gido Oude Kotte en toen nog kinderburgemeester Stan van Kessel. Onlangs is Vera Keessen gekroond tot nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Hopelijk blijft het park nu in zicht van de gemeente en de groenmedewerkers van Meerlanden en gaat regelmatig onderhoud/verzorging gepleegd worden, zodat Aalsmeer trots kan blijven op dit nieuwe groengebied.