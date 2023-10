Hoog bezoek bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Vorige week vrijdag 29 september was in de Proosdijhal de tweede speelavond van Poel’s Eye. Er was hoog bezoek, Roland Scholten, voormalig topspeler bij de PDC, bevond zich onder de 35 deelnemers. Hij was samen met Johan van Velzen gekomen. Hoewel minder bekend bij het grote publiek, is ook Johan een zeer gerespecteerd darter. Hij is zelfs de Nederlands kampioen van 2022. Het was dan ook niet de ongetrainde Scholten maar Johan die de speelavond knap wist te winnen. Tot de finale had Johan zelfs nog geen leg tegen gehad. Hij leek op weg naar de perfecte avond, maar op de valreep wist finaliste Floortje van Zanten nog twee legs dwars te liggen. Het was de eerste overwinning ooit bij Poel’s Eye voor Johan, een uitbreiding van zijn al imposante erelijst. Dennis Splinter en Danny de Hartog bereikten de halve finales. Danny was samen met Ronald Baars degenen die Scholten wisten te verslaan. Johan had met een prachtige 125 finish ook nog eens de hoogste uitgooi van de avond. Deze eer moest hij echter delen met René Kruit, die deze uitgooi ook knap wist te realiseren.

Volgende week vrijdag 13 oktober is de volgende speelavond van Poel’s Eye, met hopelijk weer veel nieuwe gezichten. Dankzij het vier niveau systeem komt iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen niveau terecht. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.