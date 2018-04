Honkballers Thamen doen zichzelf tekort

De Kwakel – Zondag gingen de honkballers van Thamen op bezoek bij Amsterdam Pirates 3 (ook wel de Mokum Hawks), een team met een enorme ervaring. Pirates weet in de eerste inning 1 punt te scoren door een vier wijd, een veldfout en een opofferingsslag. Thamen pakt in de tweede inning echter meteen overtuigend de leiding, zeven honkslagen zorgen ervoor dat Thamen een 1-6 voorsprong pakt. Thamen weet naar 1-7 uit te lopen in de derde inning nadat Lucas Blonk door een vier wijd het eerste honk bereikt en de pitcher van Pirates even een moment heeft waarop hij wat meer moeite heeft met zijn controle.

Over de hekken

Pitcher Gijs Rikken heeft ondertussen de slagploeg van Pirates prima onder controle en het blijft bij een sporadische honkloper. Door de goede Thamen verdediging weet Pirates alleen in de gelijkmakende vijfde inning een puntje te scoren 2-7. Maikel Benner is in de zesde inning de nieuwe man op de plaat voor Thamen, waarbij de eerste slagman van Pirates de bal meteen over de hekken slaat, 3-7. Na deze hit heeft Thamen de slagploeg van Pirates weer prima onder controle. Thamen loopt in de achtste inning nog iets verder uit, 3-9, door honkslagen van Schouten, Benner, Groen en Van Loenen en de overwinning lijkt binnen.

Walk-off homerun

Pirates opent de gelijkmakende negende slagbeurt met twee honkslagen, de eerste uit valt na een tweehonkslag waarbij de man die denkt te scoren uitgetikt wordt op de thuisplaat. Met het tweede en derde honk bezet volgt er een veldfout waarbij deze twee punten scoren, 5-9. Een homerun zorgt voor nog twee punten voor Pirates, 7-9. Er volgt een velderskeus actie wat voor de tweede nul zorgt. Er komen nog twee Pirates spelers op de honken en dan gebeurt het ondenkbare, een walk-off homerun voor Pirates brengt de stand naar 10-9 en Thamen gaat met lege handen naar huis.

Op vrijdag 13 april wisten de Thamen honkballers echter wel de eerste overwinning van het seizoen, en in de eerste klasse, binnen te halen met een mooie 3-6 overwinning bij Kinheim 2.

Komend weekend is een inhaalweekend in de competitie. Thamen is vrij, zondag 6 mei om 15.00 uur komt Blue Devils uit Meppel op bezoek aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.