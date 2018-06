Hommage aan Coq Scheltens in expositie

Aalsmeer – Coq Scheltens was niet iemand die graag stil zat. Deze ras Aalsmeerse begon al op zesjarige leeftijd met tekenen. De rest van haar leven heeft ze de pen en kleurpotlood nooit meer losgelaten. Dat dit heel wat werk heeft opgeleverd is nu te zien in het Oude Raadhuis. In het retrospectief dat het KCA heeft samengesteld is goed te zien hoe divers haar talent en haar werk was.

Aanstaande zaterdag 23 juni wordt de expositie om 16.00 uur geopend door voormalig Boekhuis-man Ernie Wesselius. Hij is geruime tijd haar huurbaas geweest van haar studio achter het Boekhuis waar Coq haar carrière begon.

Aan vergetelheid onttrokken

Het KCA probeert ieder jaar ook een Aalsmeerse kunstenaar in het zonnetje te zetten. Dat kan een levende kunstenaar, maar ook een niet levende zijn. Daarbij staat het KCA op het standpunt dat het altijd leuk is om te zorgen dat een overleden kunstenaar even aan de vergetelheid onttrokken wordt, omdat het belangrijk is om herinneringen levend te houden. Deze keer Coq Scheltens-Jongkind.

Drijvende kracht

Coq Scheltens overleed veel te vroeg op haar verjaardag in 2010. Tot dat moment is ze zo lang mogelijk doorgegaan. Ze was één van de drijvende krachten achter de oprichting van het KCA en dat was ze ook van de onlangs ter ziele gegane politieke partij Aalsmeerse Belangen. Coq was niet alleen een graficus, maar ook een inspirator die heel wat mensen heeft aangezet zich artistiek te uiten. Coq kon je overal tegen komen. De ene keer was dat als raadslid en een ander keer weer als galeriehoudster. Ze had hart voor het cultureel erfgoed van Aalsmeer en dat is goed te zien in de kunstwerken die ze maakte. Altijd met een tikje melancholie, maar ook met een glimlach.

Onmiskenbaar verbonden

Coq Scheltens en Aalsmeer zijn en blijven onmiskenbaar verbonden. Tekenen hiervan zijn te zien op bijvoorbeeld het Weteringplantsoen waar het kunstwerk ‘de kroon’ staat dat door Coq als wethouder werd geplaatst. Daar moesten wel wat bomen voor wijken, voor de kunst. Of niet te missen aan het eind van de Zijstraat vlakbij het Oude Raadhuis, een replica van de oude dorpspomp in grijs hardsteen. Jammer dat de pomp niet echt werkt. Het was één van haar laatste acties. En dan is er nog het idee om straks in de nieuwe Oude Veiling één van de zalen naar haar te vernoemen.

Kortom Coq is niet meer, maar haar werk en haar naam wel degelijk. Nu is er vanaf zaterdag 23 juni tot 29 juli een overzicht van haar werk te zien in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, iedere donderdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.