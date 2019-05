Hoge opkomst voor workshops van redzaam.nl

Uithoorn – Ruim 250 inwoners hebben op donderdag, vrijdag en zaterdag meegedaan aan workshops van redzaamheid.nl in het gemeentehuis. In deze workshop werd geleerd hoe inwoners zichzelf of andere kunnen redden in een noodsituatie en hoe je deze kunt voorkomen. De deelnemers waren ontzettend enthousiast. De hulpdiensten werken hard, maar kunnen niet altijd overal direct zijn. In de verschillende workshops wordt dan ook geoefend wat te doen in een noodsituatie op het moment dat de hulpdiensten nog niet gearriveerd zijn. Bijvoorbeeld bij een keukenbrand of wanneer iemand een hartstilstand heeft. Of wanneer inwoners getuige zijn van verdacht gedrag, agressie en geweld op straat, rond school of het sportveld.

Loco-burgemeester Hans Bouma opende donderdag de reeks workshops en burgemeester Pieter Heiliegers was vrijdag van de partij. Zij gaven aan dat de gemeente het initiatief redzaam.nl van harte ondersteund. “Zodra er iets gebeurt, thuis of op straat, zijn mensen in eerste instantie vaak op hunzelf of elkaar aangewezen. Dan is het goed als je weet wat je moet doen. Dat geeft ook een gevoel van rust. Wij zijn heel blij met de hoge opkomst en het enthousiasme van de deelnemers”, zo lieten Bouma en Heiliegers weten. Organisator Aaron Konijn: “In 2016 hebben we deze workshops ook gegeven en daar was iedereen heel enthousiast over. Daarom hebben we besloten om het dit jaar wederom te organiseren. Door een financiële bijdrage van de gemeente Uithoorn konden de workshops voor een relatief lage prijs worden aangeboden.”

De deelnemers konden kiezen uit de workshops: ‘Conflicten en overlast’ (communicatieve vaardigheden), ‘Dreiging en geweld’ (herkennen van gevaar en verdediging), ‘Brandveiligheid’ (blussen), ‘Eerste hulp’ (gebruik maken van een AED) en de volledige cursus en ‘Reanimeren’.