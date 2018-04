Hoe Hannah Nadel de oorlog overleefde

Amstelveen – In het boek ‘Het dienstmeisje van Degrelle’ vertelt journalist en auteur Simone Korkus het onwaarschijnlijke levensverhaal van Hannah Nadel. Zij overleefde de oorlog in huis bij de zus van de beruchtste oorlogsmisdadiger van België. Margo Rijerkerk gaat in bibliotheek Stadsplein Amstelveen met de auteur in gesprek over de vraag wat het verhaal van Hannah ons vandaag de dag kan vertellen op zondag 29 april.

Overlevingskracht

De Joodse Hannah belandt tijdens de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisje bij Madeleine, de zus van Léon Degrelle, de beruchtste oorlogsmisdadiger van België. Zij en haar ouders overleven de oorlog op wonderbaarlijke wijze. Hannah vertrekt naar Israël waar zij door het journalistieke speurwerk van Simone weer in contact komt met de kinderen van haar redders.

‘Het dienstmeisje van Degrelle’ is een verhaal over migranten, over hun leven, over hun ontberingen, hun overlevingskracht en ongelooflijke ervaringen. Simone Korkus werkte vier jaar aan het boek en stuit bij het schrijven op familiegeheimen en haar eigen vooroordelen. Want wat is waarheid in de manier waarop we naar anderen kijken en hun gedrag beoordelen? En hoe vervormt ons geheugen trauma’s zoals die na de Tweede Wereldoorlog? In ‘Het dienstmeisje van Degrelle’ maakt ze de lezer deelgenoot van de lange weg die Hannah Nadel heeft afgelegd én zij zelf als schrijfster van dit verhaal.

Vierde boek

Simone Korkus woont en werkt 50% in Nederland en 50% in Israël als schrijfster en journaliste. Zij won de prestigieuze internationale persprijs van de Verenigde Naties voor de beste reportage uit het Midden-Oosten. Dit is haar vierde boek.

Het kenniscafé op zondag 29 april is van 11.30 tot 12.30 uur in Bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Het gesprek bijwonen kost 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.