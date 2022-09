Historische vereniging en monumentendag

Regio – Op zaterdag 10 september, tijdens Open Monumentendag, geeft Maarten Ouboter een speciale lezing in de R.K.-kerk te Vinkeveen, als onderdeel van de activiteiten rond de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. Aanvang 13.30 uur, toegang gratis.

Door de taken die van oudsher bij de waterschappen liggen, zorg voor de waterveiligheid, afvoer van wateroverschot, aanvoer bij tekort en de zorg voor gezond water, is er een ruime ervaring in het ‘sturen’ van water. Die ervaring kwam van pas toen in juni 1672 in allerijl een laatste redmiddel werd ingezet om de optrekkende legers te weren van het hart van Holland.

Hoe werkt het waterbeheer in Amstelland tegenwoordig en hoe destijds? Hoe kon de inundatie bewerkstelligd worden? De inundatie van 1672 luidde een nieuw tijdperk in voor de polders van de Ronde Venen. Wat zien we daar nog van terug?

Maarten Ouboter, beleidsmedewerker bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, geeft antwoorden op deze vragen. Ook maakt hij een sprong naar moderne tijden: Er zijn overeenkomsten met de aanvoer van zoet water naar Rijnland in de droge zomer van 2003. En wat voorzien we voor de toekomst van het water van de Ronde Venen?



Maarten Ouboter studeerde aardwetenschappen en werkt sindsdien in het waterbeheer. De eerste 15 jaar bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft, en toen ook al in het gebied van de Ronde Venen (Botshol, Vinkeveen) en de laatste 22 jaar voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zijn passie is het proberen te begrijpen van het watersysteem, waarom is het zoals het is, wat leren we van het verleden voor de uitdagingen van de toekomst

Speciale signeersessie en wargames

Een extra speciale activiteit is de signeersessie die Fred de Heij diezelfde middag verzorgt. Zijn stripboek ‘Het Waterwapen’, ook verkrijgbaar bij de expositie ‘1672 RampZalig, speelt zich onder meer af in de omgeving van de Ronde Venen, in 1672 ook onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie.

De in Zaandam wonende Fred de Heij is een gerenommeerd striptekenaar en illustrator, die onder meer werkte voor het meisjesblad Tina, Donald Dick, Kuifje, Wordt vervolgd etc.

Vanaf 14.30 uur is Fred de Heij aanwezig in de R.K.-kerk aan de Kerklaan te Vinkeveen.

En natuurlijk verzorgen Eltjo Verweij en Marc van Vugt vanaf 14.30 uur voor de liefhebbers weer een aantal wargames op het ‘battlefield van Waverveen.

Op zondag 18 september organiseren we een speciale fietsdag. Die dag is de tentoonstelling in de R.K.-kerk eenmalig gesloten. U kunt kiezen uit de drie speciale routes. Deze fietsroutes voeren u langs diverse ‘landmarks’, zogenoemde posten, die in de tentoonstelling over 1672 uitgebreid toegelicht worden. In de routes maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande fietsknooppunten. Waar nodig is een extra aanwijzing gegeven. Onderweg passeert u diverse horecagelegenheden. Via speciale QR-codes kunt u bij elk landmark een gesproken toelichting beluisteren. Het start- en eindpunt van de routes is bij d’werkplaats, Herenweg 177 te Vinkeveen. U kunt starten tussen 10.30 en 13.00 uur. Bij het eindpunt ontvangt u een ‘historisch aandenken’ en u kunt nog even nagenieten van de aldaar georganiseerde ‘Teatime’’. We verwachten u hiervoor uiterlijk 16.00 uur weer terug bij d’werkplaats op Herenweg 177 in Vinkeveen.

De tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ is elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur te bezoeken.