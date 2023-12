Historische Tuin verkoopt historische praam

Aalsmeer – Het komt niet zo vaak voor dat museumstukken te koop worden aangeboden. Toch is dat nu het geval bij de Historische Tuin. Het museum verkoopt een historische praam van circa tachtig jaar oud om plaats te maken voor een nieuw vaartuig. De betreffende praam is rond 1940 gebouwd door de bekende Aalsmeerse scheepswerf Van Dam. Destijds werd hij in gebruik genomen door kweker Aldert Keessen uit de Zijdstraat, die hem ook bleef gebruiken toen zijn bedrijf naar de Uiterweg verhuisde. Eind jaren tachtig kon de Historische Tuin de praam overnemen van een zoon van Keessen. Het vaartuig is jarenlang door het museum ingezet voor het vervoer van onder andere seringen en voor snoeiwerkzaamheden langs de waterkant.

Nieuw exemplaar

De Historische Tuin verkoopt de praam omdat het binnenkort de beschikking krijgt over een nieuw exemplaar. Dankzij een geste van de scheepswerven Gouwerok, Verhoef en De Vries kon het museum Daniël Alderden de opdracht geven voor de bouw van een nieuwe aluminium praam. Dit exemplaar, dat wordt vormgegeven naar een historisch voorbeeld, zal de oude houten praam vervangen. Het tuinbouwmuseum bezit daarnaast nog diverse andere vaartuigen, die op de locatie aan het Praamplein worden tentoongesteld.

Kijkmiddag

De historische praam die nu in verkoop gaat is nog goed bruikbaar, maar heeft wel een opknapbeurt nodig. Een ideaal project voor enthousiaste Aalsmeerders die met dit vaartuig misschien wel mee willen doen aan de jaarlijkse Pramenrace. Het museum verkoopt de praam door middel van een publieke verkoop, wat betekent dat iedereen een bod kan uitbrengen. Biedingen zijn in te dienen per e-mail bij Renate Lucke (coördinator Historische Tuin) via: coordinator@historischetuinaalsmeer.nl. Wie de praam wil bezichtigen, kan dit doen op maandagmiddag 11 december tussen 13.00 en 16.30 uur op de Tuin. Het uitbrengen van een bod op de historische praam is mogelijk tot en met woensdag 13 december. De verkoopopbrengst komt geheel ten goede aan de museumstichting.