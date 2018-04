Historische Tuin start seizoen met koopjes

Aalsmeer – Maanden lang is er keihard gewerkt om de Historische Tuin seizoenklaar te maken. Met vereende krachten is dit weer gelukt. Het resultaat mag er zijn. Met dank aan de enorme inzet van alle vrijwilligers, die vele uren hier in het groen doorbrengen, is de Tuin klaar om bezoekers te verwelkomen. Dinsdag 10 april zijn de deuren voor publiek geopend, gelijk met de Nationale Museumweek.

Twee jubileums

2018 belooft een bijzonder jaar te worden: de Historische Tuin Aalsmeer bestaat maar liefst 40 jaar en de Stichting Oud Aalsmeer zelfs 50 jaar! De jubilea worden gezamenlijk gevierd tijdens de laatste drie zaterdagen in oktober. Over de feestelijkheden wordt u mettertijd uitvoerig geïnformeerd.

Vergeten groenten

Als lid van de Vereniging van Botanische Tuinen, staat de Historische Tuin in 2018 in het teken van allerlei happenings in het kader van het thema voedsel. Dit varieert van historische groente tot proeverijen en vergelijkend warenonderzoek van oude en nieuwe rassen. De lopende voorstelling op de Tuin sluit hier naadloos op aan en heet ‘Plant & Eter’. Al dan niet vergeten Aalsmeerse groenten worden onder de aandacht gebracht. Waar komen de planten die iedereen eet vandaan, zijn ze veranderd, hoe groeien ze? Hoe houden planten mensen en dieren, maar ook de wereld gezond? Van leuke weetjes tot samen zoeken naar antwoorden op de grote vragen van deze tijd. Samen kijken, luisteren, proeven, praten, proberen, leren. De expositie loopt van mei tot en met oktober en is te bezichtigen in de tentoonstellingskas.

Speciale verkoopdag

De kick-off van seizoen 2018 staat voor zaterdag 14 april gepland. Er is een speciale verkoopdag met diverse scherp geprijsde voorjaarsplanten en -bloemen in de hoofdrol. Natuurlijk kunt u het jaar rond op de Tuin terecht voor met kennis, kunde en liefde gekweekt groen. Het verschil zit ’m in de prijs; aanstaande zaterdag kan eenieder een koopje scoren op de Historische Tuin, ingang Praamplein.