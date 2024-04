Historische films over bevrijdingsfeesten

Aalsmeer – Ook deze maand zijn weer twee films te zien op de website van Stichting Oud Aalsmeer. Deze gaan over de bevrijdingsfeesten in 1945. De eerste is opgenomen in Aalsmeer Centrum en daarop zijn de laatste Duitse soldaten op de buurt te zien. Het volgende onderwerp is het luisteren naar de radio in de oorlog aan de Stommeerkade. Daarna de feestelijke intocht van loco burgemeester Van de Meer vanaf zijn huis aan de Oosteinderweg naar het gemeentehuis in de Dorpsstraat. En tenslotte kan de vrijlating van Canadese soldaten vanuit het klooster aan de Stationsweg en het daarop volgende feest in de tuin van Dr. Oei bekeken worden. Cineast van deze opnamen is onder andere Aldert Eveleens (Residentie). De tweede film gaat ook over de bevrijdingsfeesten, maar ditmaal in Oosteinde. Hierop is de optocht op de Oosteinderweg te zien en het bevrijdingsfeest op het land van Reeuwijk aan de Aalsmeerderweg. Wie deze film gemaakt heeft is bij de Stichting niet bekend.

Beide films zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Aalsmeer. Dick P. van der Zwaard heeft de films opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. De totale duur is circa 37 minuten. De films zijn te zien op de website: www.stichtingoudaalsmeer.nl, te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Tweemaal op TV

De films worden ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 10 mei is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur en een dag later, zaterdag 11 mei, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 4 mei. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Caiway te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Info: www.radioaalsmeer.nl