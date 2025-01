Historische film Oud Aalsmeer: ‘Lente in Januari’

Aalsmeer – De historische film van de maand februari van Stichting Oud Aalsmeer is een samengestelde film. Allereerst de film ‘Lente in Januari’ uit 1937 en als tweede ‘Verbreding van de Uiterweg’ uit 1949. ‘Lente in Januari’ was de naam van de bloemententoonstelling die werd gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de C.A.V. De tentoonstelling werd bezocht door hoogwaardigheidsbekleders als Prins Bernhard en anderen. In de film beelden van bezoeken, evenals van de veiling zowel buiten als binnen het gebouw waar de tentoonstelling was opgebouwd. De producten die toen geteeld werden komen uitgebreid in beeld.

‘Verbreding van de Uiterweg’

‘Verbreding van de Uiterweg’ heeft als ondertitel ‘De Buurt zoals de Buurt was’. Vanaf het einde van de Buurt naar het dorp toe wordt de Uiterweg in beeld gebracht. Er is veel veranderd. Veel panden die nog te zien zijn op deze film zijn inmiddels verdwenen en ook de verkeerstromen waren toen rustiger. De werkzaamheden van de demping van de dijksloot worden ruimschoots in beeld gebracht. En natuurlijk komen er veel mensen in beeld die in die tijd op de Uiterweg woonden of werkten.

‘Lente in Januari’ is beschikbaar gesteld door Siem Kooij. ‘Verbreding van de Uiterweg’ is gemaakt door Klaas en Herman Tas en beschikbaar gesteld door Jan Pannekoek. Dick P. van der Zwaard heeft beide films opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. De film is te zien op www.stichtingoudaalsmeer.nl en duurt circa 34 minuten. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Radio en TV Aalsmeer

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 14 februari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 15 februari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview door presentator Jan van Veen met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 8 februari en is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Caiway te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl.

Live op Historische Tuin

De film van de maand is verder live te zien op zondag 16 februari vanaf 15.00 uur in de veilingzaal van de Historische Tuin.

Foto’s: Bezoek prins Bernhard aan bloemententoonstelling in Aalsmeer en CAV in schijnwerpers ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan (foto’s aangeleverd).