Historisch moment op sportgebied in Rijsenhout

Rijsenhout – Op donderdag 12 oktober vond er een bijzondere bijeenkomst plaats in de kantine van voetbalvereniging. SCW. De plaatselijk voetbalclub SCW, Tennisvereniging Rijsenhout en IJsclub de Blauwe Beugel, samen verenigd in de Stichting Sportpark Rijsenhout, sloten na vele jaren van voorbereiding en onderhandelingen de definitieve overeenkomsten met de partijen die de nieuwbouw van Sportpark Rijsenhout mogelijk gaan maken. Dit behelst twee padelbanen voor de Tennisclub, een splinternieuwe (combi)-skeelerbaan voor de IJsclub en een volledig nieuw gebouw met onder andere een kantine en kleedkamers voor de drie gezamenlijke verenigingen.

Positieve impuls

De bedrijven en instanties die bij dit project betrokken zijn, werden door de besturen onthaald met een rode loper en een glas bubbels. Met de aanwezigen werd het glas geheven en geproost op de definitieve start van de bouw en de positieve impuls die dit project gaat geven aan de leefbaarheid van het dorp. Een dankwoord werd ook uitgesproken naar de betrokken sponsoren en financiers waaronder Stichting 2030 (Leefbaarheid Rijsenhout). Een bijzonder dankwoord was er ook voor Stichting Leefomgeving Schiphol vanwege de substantiële financiële bijdrage en voortdurende support in de afgelopen jaren.

Voor jong en oud

Een enorme stap voorwaarts voor iedereen in Rijsenhout die van sporten houdt, maar eigenlijk voor alle Rijsenhouters omdat deze plek in het dorp straks een plek wordt waar jong en oud samen komen.

En dat op een moment dat het dorp toch al positief in het nieuws is vanwege de recent opgeheven reservering van de parallelle Kaagbaan en de waarschijnlijke woningbouw die hierdoor in het dorp gerealiseerd kan worden. Dus lachende gezichten alom tijdens dit historische moment in en voor Rijsenhout.

Foto: Kick-off voor Sportpark Rijsenhout. Foto: GEKfoto/Gaby Kuipers