Het Oosterbad klaar voor bezoekers!

Aalsmeer – Het Oosterbad is klaar om bezoekers te ontvangen. Het aantal bezoekers zal echter een limiet kennen in verband met het coronavirus. Hoe gaat dat vanaf 1 juli in Het Oosterbad? Maximaal 100 personen binnen; reserveren is niet mogelijk: er wordt aan de kassa geteld. Is het maximum aantal personen bereikt dan sluiten de deuren. Als er mensen weggaan, dan kunnen er weer mensen naarbinnen

Openingstijden

Bij mooi zwemweer zullen dit jaar de openingstijden flink worden verruimd, zodat meer mensen kunnen genieten van het natuurzuivere zwemwater. Bij tegenvallend zwemweer of slecht weer is Het Oosterbad open van 13.00 tot 17.00 uur. Bij heel mooi zwemweer zal het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 continu open zijn van 12.00 tot 20.00 uur

De opening van Het Oosterbad

Opening door burgemeester

De officiële opening wordt verricht op woensdag 1 juli om 13.00 uur door Aalsmeers burgemeester Gido Oude Kotte. Ná de opening zijn, aan de kassa, abonnementen te koop tegen een aangepast tarief. Let op: betaling kan alleen via de pin. Een los kaartje voor leden kost 3 euro per persoon, niet-leden betalen 3,50 euro per keer. Kijk voor meer informatie op www.hetoosterbad.nl of op facebook.