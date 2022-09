Het Kwakels erfgoed in het dorp

De Kwakel – Zaterdag 8 oktober a.s. organiseert Stichting De Kwakel Toen & Nu een mini-expositie in haar nieuwe Museumwagen. Die dag staat deze expowagen van 10.00 tot 16.00 uur voor het Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan. Dit is de eerste keer dat de wagen aan het dorp geshowd kan worden. Deze wagen kon worden gerealiseerd door giften van fondsen, stichtingen en sponsoren. Zij zijn erg trots op de ondersteuning vanuit deze instellingen. Zij houden die dag een mini-expositie van oude foto’s en gegevens van het dorp van Toen. Ook vertonen zij een oude film en is er een mini tentoonstelling van Ome Toon de Wit. Dit Kwakelse erfgoed is door onze medewerkers en vrijwilligers opgeknapt en draaibaar gemaakt om het aan het publiek te laten zien. Kom even langs, dat stellen zij zeer op prijs. Er is de laatste jaren heel hard gewerkt om deze mooie expo-wagen te kunnen openstellen voor onze dorpsbewoners. www.de-kwakel.com