Het jaar 2022 in Aalsmeer in woord en beeld

Aalsmeer – Na twee ietwat rustige jaren door corona, gaat 2022 weer de boeken in als een bruisend jaar met veel gebeurtenissen en activiteiten. Vanaf half januari overigens, want toen mochten de winkels en de horecagelegenheden weer open en werd groen licht gegeven om weer cultureel en sportief aan de slag te gaan. Rode draad door dit jaar is toch wel de Burgemeester Kasteleinweg met de voltooiing, de ergernissen, aardig wat aanrijdingen en veel borden om het verkeer wegwijs te maken en langzamer te laten rijden. En over de ‘knip’ en enkele aansluitingen is het laatste woord nog niet gevallen, wordt vervolgd in 2023…

In april mocht weer Koningsdag gevierd worden en deze gezelligheid voor jong en oud was duidelijk gemist gezien de drukte. Alle activiteiten zijn overigens weer uitbundig gevierd. In mei de Geraniummarkt en de voorjaarsbraderie en in juni de Junior Pramenrace. September was weer de feestmaand met een hoofdletter met als vanouds een oer-gezellige Feestweek, een schitterende vuurwerkshow, een Pramenrace vol cartoons en de sfeervolle Kunstroute en natuurlijk is in november weer groots Sinterklaas gevierd. Ga donderdag genieten en beleef het jaar 2022 nog één keer in woord en beeld op vier pagina’s in de (digitale) krant van 29 december. Veel lees- en kijkplezier!

Proosten en plonzen

Op nu naar het nieuwe jaar. Proosten op 2023 kan tijdens diverse recepties en verschillende activiteiten waarvan de nieuwjaarsplons in het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 toch wel de eerste is. Open op 1 januari vanaf 13.30 uur, het water in om exact 14.00 uur. Durft u/jij het aan?

Het team van de Nieuwe Meerbode wenst iedereen een fijne jaarwisseling en een goed, gezellig en gezond nieuw jaar. De eerste krant in 2023 verschijnt op donderdag 5 januari.