Het insectenhotel van imker Roel Naber

Aalsmeer – Afgelopen weekend kwam Jan Westerhof van de Nederlandse Bijen Vereniging (NBV) Amstelland naar Boerenvreugd met een prachtig geschenk. De imkervereniging heeft een speciaal insectenhotel geschonken aan de kinderboerderij. Dit educatieve hotel bestaat uit een kastje met glazen buisjes erin. Het hotel kan geopend worden zodat publiek kan kijken hoe metselbijen nestelen en zich ontwikkelen van eitje tot bij.

De Imkervereniging Amstelland heeft het hotel geschonken ter nagedachtenis aan Roel Naber. Roel was een actief lid van de imkervereniging. Binnen de vereniging stond Roel bekend om de prachtige koninginnen die hij grootbracht. Hij is drie keer Nederlands kampioen geworden bij de landelijke honing keuring en zette zich in op allerlei gebied voor de vereniging en de bijen. Naast zijn activiteiten voor de vereniging was hij sinds de opening van de kinderboerderij in 1993 de imker van Boerenvreugd. Met zijn passie en liefde voor de bijen verzorgde hij niet alleen de bijenvolken, hij wist kinderen en bezoekers ook te boeien met alles wat hij kon vertellen over deze kleine belangrijke diertjes. Regelmatig was hij bij activiteiten op de boerderij met zijn bijenproducten, altijd bijgestaan door zijn echtgenote. Hij gaf demonstraties honing slingeren en zijn bekroonde honing was te koop in de winkel van Boerenvreugd.

Na een mooie en leerzame toespraak van de heer Westerhof was het aan mevrouw Naber de eer om ‘het hotel van imker Roel’ te onthullen. Het hotel heeft een plekje gekregen bij het grote konijnenhok. Het hotel is bedoeld voor metselbijen. Dat zijn solitaire bijtjes die graag nestelen in de gaatjes van insectenhotels. Metselbijen steken niet, dus bezoekers hoeven daar niet bang voor te zijn. Nu maar hopen dat het hotel gauw bewoond wordt en bezoekers kunnen ontdekken hoe de bijen nestelen!

Nieuwe imker

Voor de bijenvolken die in de bijenkasten in de wei bij de boerderij wonen is een nieuwe imker gevonden. Ruim een jaar geleden was Roel al begonnen om het imkervak te leren aan boerderijbeheerster Dominique van der Aar. Zij had altijd al grote interesse in het imkeren. Als Roel op de boerderij kwam zocht ze hem vaak op om meer te leren over deze kleinen diertjes. In 2023 heeft zij de imkeropleiding voltooid en van Roel de fijne kneepjes van het imkervak geleerd. Dominique heeft inmiddels de bijenvolken onder haar hoede genomen en het gaat goed met de Boerenvreugd bijen. Het bestuur van kinderboerderij Boerenvreugd is blij dat de enthousiaste Dominique het werk van Roel wil voortzetten en dankbaar dat er nu een prachtig hotel is ter nagedachtenis aan imker Roel.

Foto: Jan Westerhof van de Nederlandse Bijen Vereniging, mevrouw Naber en Boerenvreugd-voorzitter Cees Hageman. Foto: aangeleverd