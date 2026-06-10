Hertha-selectie versterkt met drie ervaren spelers

Vinkeveen – Hertha heeft de selectie van het eerste elftal voor komend seizoen versterkt met drie ervaren spelers. Anthony Voskuilen maakt de overstap van SV Ouderkerk, terwijl Dennis van den Hoven en Mike Nusse terugkeren op het oude nest na een jaar afwezigheid.

Met de komst van Voskuilen haalt Hertha een speler binnen die bewust kiest voor de ambities van de club. De middenvelder ziet kansen om met zijn ervaring een bijdrage te leveren aan het realiseren van sportieve doelen in de vierde klasse.

Van den Hoven besloot na een seizoen zonder voetbal de schoenen toch weer aan te trekken. De aanvaller trainde inmiddels al enkele keren mee en gaf aan dat dit goed is bevallen. Zijn rentree betekent een extra optie voor de selectie, waarbij ervaring en spelplezier worden toegevoegd.

Ook Mike Nusse keert terug bij Hertha. Na een seizoen bij Argon kiest hij opnieuw voor de club waar hij zich thuis voelt. Nusse, bekend als een doelgerichte aanvaller, moet komend seizoen voor meer scorend vermogen zorgen. Daarbij speelt voor hem ook het samenspelen met zijn broer Donny een rol.

Trainer Ivan Lont toont zich tevreden met de versterkingen. Volgens hem krijgt het relatief jonge en talentvolle team met deze drie spelers meer ervaring en extra kwaliteit voorin. Met name de terugkeer van Nusse wordt gezien als een belangrijke impuls voor de aanvalslinie.

Hertha richt zich komend seizoen nadrukkelijk op een rol van betekenis in de vierde klasse, waarbij de aanwinsten een belangrijke bijdrage moeten leveren aan die ambitie.

Op de foto: V.l.n.r. Mike Nusse, Dennis van den Hoven en Anthony Voskuilen. Foto: aangeleverd.