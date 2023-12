Hertha JO23-1 kampioen!

Vinkeveen – Een vriendenteam met ervaren en onervaren voetballers startte dit seizoen als de JO23-1 in de eerste klasse. Spelers die nog nooit gevoetbald hadden werden aan de hand genomen door de ervaren spelers in het team.

De competitie startte voortvarend en Hertha JO23-1 was voor veel teams een geduchte tegenstander. Na een teleurstellende uitschakeling in het bekertoernooi werd de focus volledig gelegd op de competitie. Een aantal spelers vertrok voor studie of wereldreis naar het buitenland en in een aangepaste vorm ging het team verder.

Op een regenachtige zaterdag 9 december werd thuis op Sportpark de Molmhoek in Vinkeveen met 5-1 FC Breukelen verslagen. Na afloop van de wedstrijd werd duidelijk dat de nummer 2 in de competitie de wedstrijd had verloren en dus Hertha officieel kampioen was.

Op zaterdag 16 december speelde Hertha zijn laatste competitie wedstrijd thuis. Met veel publiek langs de lijn en in het veld een aantal prachtige doelpunten van o.a. Daan Plevier, Jaiden van de Sloot en Sem Werneke, werd ook deze wedstrijd met 5-3 gewonnen. Na afloop werden er bloemen uitgereikt door de voorzitter Michel Klinkhamer en is het kampioenschap uitgebreid gevierd in de kantine.