Herstart Nils Eekhoff in Ronde van Polen

Aalsmeer – Hij kent intussen elke wegkronkeling op het Kopje van Bloemendaal. Elk kuiltje in het duinpad tussen Zandvoort en Langevelderslag en elke koe in de Zuid-Hollandse polders. Na drie coronamaanden monotoon trainen vanuit huis in Rijsenhout heeft wielerprof Nils Eekhoff eindelijk weer zicht op andere wegen en andere landschappen.

Er wacht hem, onder voorbehoud, nog een kort samengebald slot van het seizoen. Als opmaat daarvoor verblijft hij sinds vorige week met zijn Team Sunweb voor een drieweekse trainingsstage in het Oostenrijkse Kühtai, 2000 meter hoog in de Alpen. Zijn eerstkomende wedstrijd is van 5 tot en met 9 augustus de Ronde van Polen.

Eekhoff is een van de weinige renners bij Team Sunweb die dit jaar geen zicht heeft op het rijden van een grote ronde. Hij staat genoteerd voor eendagskoersen, kortdurende etappewedstrijden en klassiekers op World Tour-niveau. De renner is tevreden over zijn programma. Voor hem ligt het zwaartepunt van het seizoenrestant in oktober met de klassiekers Scheldeprijs, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. In de maanden daarvoor staat hij op de startlijst van Dwars door het Hageland, Bretagne Classic en BinckBank Tour.

Eekhoff zegt de periode van trainen zonder afgetekend doel, ondanks een mentaal dipje in mei, goed te zijn doorgekomen. Zijn trainer is tevreden over de door hem verrichte arbeid en hoopt dat het wielertalent tijdens de tot 24 juli durende hoogtestage in Oostenrijk nog een stap vooruit kan zetten in zijn ontwikkeling.

Foto: Nils Eekhoff. Team Sunweb@