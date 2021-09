Aanleg rotonde bij Van Cleeffkade hervat na saneringsstop

Aalsmeer – De werkzaamheden voor de nieuwe rotonde bij de kruising Burgemeester Kasteleinweg en de Van Cleeffkade worden hervat. Na een sanering van de eerder aangetroffen bodemverontreiniging start de aannemer de werkzaamheden weer op donderdag 9 september. Naar verwachting kan het verkeer begin oktober over de nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade rijden.

Tijdens werkzaamheden bij Van Cleeffkade stuitte de aannemer op 13 augustus op een oude brandstoftank. Na onderzoek bleek dat de bodem met olie vervuild is. Dit vormt geen direct gevaar voor de gezondheid, maar de stof hoort niet in de grond. Daarom zijn op 6 september de saneringswerkzaamheden bij de Van Cleeffkade gestart. Om het centrum van Aalsmeer bereikbaar te houden tijdens de weekendwerkzaamheden van de Legmeerdijk legt de aannemer een tijdelijke autoverbinding aan voor het verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg richting de Van Cleeffkade. Deze tijdelijke verbinding wordt na het weekendwerk bij de Legmeerdijk op 13 september weer verwijderd. Vanaf dan wordt de rotonde Van Cleeffkade verder afgebouwd.

Omleidingen

Op zaterdag 11 en zondag 12 september kan het autoverkeer van de Burgemeester Kasteleinweg de Van Cleeffkade inrijden. Na het verwijderen van de tijdelijke autoverbinding bij de Van Cleeffkade op 13 september is verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg naar de Van Cleeffkade en andersom niet meer mogelijk. Tijdens het werk aan de Van Cleeffkade kan het verkeer vanaf 13 september over de Burgemeester Kasteleinweg rijden en rechts afslaan vanuit en naar de Oosteinderweg. Vanuit de richting Hoofddorp links afslaan naar de Oosteinderweg is niet mogelijk, hiervoor dienen automobilisten te keren op de nabij gelegen rotonde op de Burgemeester Hoffscholteweg. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de Ophelialaan en Stommeerweg. Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om via de N201 te rijden.

Fietsers voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum kunnen de nieuwe fietsverbinding tussen de Oosteinderweg en de Stommeerkade volgen.

Foto: Oude brandstoftank en olie in de grond aangetroffen.