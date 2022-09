Herplaatsing zoekgeraakte steen tijdens reünie

Aalsmeer – De zoekgeraakte eerste steen wordt herplaatst tijdens de reünie van de tuinbouwschool op 1 oktober aanstaande. Het is een verhaal op zich. In 1990 is de eerste steen van het toen nieuwe en nu nog steeds bestaande schoolgebouw van de Middelbare Tuinbouwschool in de Linnaueslaan geplaatst door inspecteur J. Rozendaal. Tijdens een latere verbouwing is de steen verdwenen en pas jaren later in een meterkast teruggevonden. Deze ‘eerste steen’ zal nu opnieuw onthuld worden tijdens de reünie door de inmiddels 32 jaar oudere Jan Rozendaal. Een uniek moment wat past bij het 125-jarig bestaan van de school.

Veel oud-leerlingen/studenten en oud-medewerkers/docenten kennen de school onder andere namen: (Rijks) Middelbare Tuinbouwschool, Florens College, Wellantcollege en het huidige Yuverta. Op 1 zaterdag oktober kunnen sectorgenoten en oud-klas/schoolgenoten die op school hebben gezeten, herinneringen ophalen over leuke of vervelende lessen of leraren, bloemengala’s, binnen- en buitenlandse excursies, corso’s en tentoonstellingen en deelnemen aan het langste bloemstuk of grootste bloemschilderij en nog veel meer activiteiten. Aanmelden voor deze unieke reünie kan via de website:

https://reunie-125jaar-mbo-aalsmeer.nl/inschrijven