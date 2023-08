Herinrichting Zijdstraat vordert

Aalsmeer – De herinrichting van de Zijdstraat vordert gestaag. Het gedeelte van de winkelstraat tussen de Van Cleeffkade en de Weteringstraat is al geheel bestraat en voorzien van bankjes, prullenbakken en fietsenrekken.

Er is de hele zomervakantie doorgewerkt door de mewerkers van Fronik BV. Momenteel wordt hard gewerkt in het deel bij het Molenplein. De leidingen zijn al gelegd, wat rest is de bestrating. De tijd dringt, want feestmaand september nadert. In de loop van aankomende week wordt het materialen depot op het Praamplein weggehaald om plaats te maken voor de bouw van de feesttent.

Braderie en feestweek gaan door!

Menigeen heeft vast nog een beetje getwijfeld of de braderie in de Zijdstraat wel doorgang zou kunnen vinden, is de straat op tijd dicht? En ja hoor, dit gaat lukken. Aanstaande zaterdag 2 september worden inwoners welkom geheten door vele ondernemers en kraamhouders in de Zijdstraat, Dorpsstraat en Schoolstraat om gezellig te komen slenteren over de jaarlijkse braderie met een scala aan producten, diensten, lekkernijen, liveoptredens (Hobo String Band) en leuke kinderactiviteiten.

Tijdelijke stop

Vanwege de braderie en de feestweek (tot en met 9 september) wordt een aantal weken niet gewerkt in de Zijdstraat. Na alle feestelijkheden pakt Fronik de klus weer op en wordt aangevangen met de laatste werkzaamheden. Het planten van groen vindt in een later stadium plaats. Stapje voor stapje wordt de Zijdstraat omgetoverd tot een nette en moderne winkelstraat en daar zijn vast niet alleen de ondermers heel blij mee, maar ook alle bezoekers.