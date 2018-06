De Kwakel – Vorige week is de politie een woning ingegaan in de M.G. Noordmanlaan. Er was een vermoeden dat in het huis een hennepplantage aanwezig was. Agenten troffen een kleine kwekerij aan, waarvan de meeste planten al geoogst waren. De oogst lag nog wel in de woning. In de broodtrommel in de keuken werden verder nog meerdere verdovende middelen aangetroffen. De politie doet verder onderzoek. De hennepplanten en -oogst zijn vernietigd.